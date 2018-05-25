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Какое место называют «карельским Стоунхенджом»
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Какое место называют «карельским Стоунхенджом» 

Кириллица 4 часа назад
Фото: Кириллица
Воттоваару — гору в Карелии — называют «русским Стоунхенджем». Здесь есть мегалиты, озера, причудливые деревья и даже каменная лестница. Воттоваару туристы-мистики уже прозвали «местом силы».

Что такое Воттоваара

Гора Воттоваара — наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — 417,1 метров. Площадь: 6 кв. км. Расположена она в 350 километрах от Петрозаводска в Муезерском районе, в 20 км юго-восточнее посёлка Суккозеро, в 35 северо-восточнее посёлка Гимолы и в 40 км к юго-западу от крупного озера (водохранилища) Сегозеро.
Как переводится «воттоваара»? Если особо не утруждаться поисками, то первый перевод, который можно найти, это «лес, в который не стоит ходить». Несмотря на то, что этот перевод в корне неверен, он почему-то встречается чаще других. Видимо, из-за своей загадочности.
На самом деле все не так мистично. Второй компонент слова Воттоваара, «ваара» с саамского переводится как «гора, поросшая лесом». Как переводится слово «вотто»? В Саамско-русском словаре под редакцией Р. Д. Куруч (Москва, «Русский язык», 1985) можно найти слова «вуадт» (берлога) и «вуотс» (песок), то есть слово «воттоваара» можно перевести как как «песчанная гора, поросшая лесом» или «гора, поросшая лесом с берлогой».

Воттоваара и Смерть-гора

Во многих статьях про Воттоваару, написанных как под копирку, сказано, что Воттоваару также называют Смерть-горой, что, конечно, придает Воттовааре всё той же загадочности, но такая ассоциация ошибочна. На самом деле это две разных горы. Смерть-гора, или Сопка смерти находится в пяти километрах на юго-восток от Воттоваары и её высота 264,9 метров.
Эта возвышенность получила свое название из-за событий, происходивших на ней летом 1942 года, когда здесь погибло несколько сотен советских партизан и командир 1-ой партизанской бригады И. А. Григорьев. С 1950-х годов и до наших дней на этой горе и в её окрестностнях продолжают находить тела погибших партизан.

Сейды

Воттоваара сегодня известна как «русский Стоунхендж». Такое название она получила из-за расположенных на горе сейдов — разнообразных сооружений из камней.
Впервые о воттоваарских сейдах как об искусственных сооружениях заговорил в 1978—1979 годах краевед из посёлка Суккозеро Сергей Симонян. В начале 1990-х на горе провели обследования археологи М. М. Шахнович и И. С. Манюхин, которые сделали вывод об их культовом предназначении и принадлежности культуре древних саамов.
Вал публикаций в СМИ спровоцировал большой интерес к Воттовааре, как со стороны археологов, так и со стороны разнообразных «фанатиков» от мистики и квазинауки. Воттоваара сразу же была окрещена «местом силы». К ней не прекращается паломничество людей, ищущих здесь особую энергетику.
Есть несколько версия появления сейдов. По одной из них, к такому расположению камней привело опускание ледника, по другой, причина в землетрясении, произошедшем здесь до нашей эры, однако, скорее всего, сейды имеют искусственное происхождение и имели у саамов культовое предназначение.

Лестница в небо

Геологи предполагают, что около 9 тысяч лет назад на том месте, где стоит Воттоваара, произошло мощное землетрясение, в результате которого образовался гигантский провал. Из-за этого в центре горы возник естественный амфитеатр, усеянный озерками и скалами.
Ещё одной достопримечательностью Воттоваары является так называемая «лестница в небо» — 13 ступеней, по поводу происхождения и назначения которых уже тоже придумана масса легенд, хотя геологи скептически считают, что лестница эта естественного происхождения и образована путем выветривания.
На Воттоваару лучше не ехать самостоятельно. Отдаленность от населенных пунктов, дикие леса… Лучше воспользоваться услугами лучшего гида по Воттовааре — Сергея Симоняна.
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