«Я достала перцовый баллончик, а подруга — нож»

Жительница Москвы Катерина поступила в магистратуру в Варшаве, однажды влюбившись в польский комфорт. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни в столице Польши.

Полтора года назад я переехала жить и учиться в Варшаву. Мое решение не было спонтанным — оно основывалось на сильной и многолетней любви… к польской культуре.

В 2011 году я впервые оказалась в Польше и влюбилась стремительно и бесповоротно — еще ни в одной стране я не чувствовала себя насколько комфортно и спокойно, все казалось близким и знакомым. После возвращения в Москву из короткой поездки я сразу же нашла преподавателя польского языка и начала усердно погружаться в мир шипящих и твердых согласных.

Друзья посмеивались: мол, может, ты все же какой-нибудь нормальный язык начнешь учить? Я только отмахивалась — в глубине души я была уверена, что однажды это странное хобби перевернет мою жизнь. Спустя четыре года я защитила дипломную работу о польских медиа и поняла, что хочу заниматься «польской темой» всерьез, а для этого самым логичным будет переехать в Польшу. До поступления в магистратуру Варшавского университета у меня был целый год, и я успела все тщательно спланировать и подготовиться к этому шагу.

Поступить в университет было не так просто — на моей специальности для иностранцев было предусмотрено только два места, а желающих было намного больше. Мы сдавали трудный письменный экзамен, и я понимала, что вероятность провала при такой конкуренции довольно высока. К счастью, одно из двух мест досталось мне, и дальше уже все пошло гладко: я получила приглашение для студенческой визы и начала собирать чемоданы.

До переезда я часто бывала в Польше и во время каждой поездки старалась узнать эту страну с разных сторон, чтобы потом меня ждало как можно меньше неприятных сюрпризов. Несмотря на то что я была морально готова к переезду на все 146 процентов, первые три месяца были невероятно трудными. Я очень скучала по родным и друзьям, часто плакала и чувствовала себя одинокой и беспомощной.

Если отбросить переживания, тяжелее всего было разобраться с документами — оформить страховку, встать на учет в пенсионный фонд, найти приличную поликлинику и прикрепиться к ней, сделать прописку, получить номер соцстрахования и ИНН, подать документы на студенческий ВНЖ. Поначалу было сложно все время находиться в новой языковой среде — слушать лекции на польском, участвовать в дискуссиях на семинарах, общаться с окружающими. И хотя к тому времени язык я знала хорошо, от такого объема иностранной речи к концу дня мой мозг закипал.

Стоит признаться, что на новом месте мне часто везло: благодаря знакомым я быстро нашла квартиру и смогла устроиться на стажировку в редакцию сайта о польской культуре Culture.pl. На работе я чувствовала огромную моральную поддержку — коллектив принял меня очень тепло, да и сам факт того, что у меня есть интересное занятие, которое мне помогает профессионально развиваться в новой стране, не позволяло падать духом.

По сравнению с Москвой Варшава — очень спокойный город. Поначалу было тяжело привыкнуть, что здесь меня не преследовало постоянное чувство тревоги и ощущение надвигающейся угрозы — в общественном транспорте никто не сжимал судорожно свою сумку или рюкзак (вдруг вырвут из рук?) и не окидывал подозрительным взглядом других пассажиров (вдруг террористы?), да и процент городских сумасшедших оказался намного ниже, чем в Москве. Меня приятно удивило то, что в таком мегаполисе, как Варшава, человек может чувствовать себя в безопасности. Хотя тяжело оставить свою московскую привычку быть все время начеку. Недавно ко мне приезжала подруга из Москвы, и однажды вечером мы возвращались с прогулки, как вдруг заметили за нами подозрительного мужчину. Не прерывая разговора, я медленно достала из сумки перцовый баллончик, а она — нож. К счастью, все закончилось благополучно — мужчина исчез в одном из дворов, а мы посмеялись над нашей обостренной подозрительностью.

Мои первые несколько недель в Варшаве прошли под знаком безудержного гедонизма. Я пробовала всевозможные сыры, колбасы, необычные йогурты, сладости, экзотические фрукты — все то, что стало «запрещенкой» в России. Меня приятно удивили низкие цены на орехи и сухофрукты, и эти продукты перестали быть чем-то люксовым, плотно войдя в мой ежедневный рацион.

Однако есть кое-какие продукты, которые мне не удалось найти в Польше и по которым я очень скучаю: ряженка, простокваша, докторская колбаса, качественные вареники. Настоящим деликатесом для меня стал квас — в Варшаве я видела его только в дорогих экомагазинах с заграничными продуктами. Зато манго можно есть круглый год, и оно не стоит бешеных денег.

Варшава находится на третьем месте в списке самых дружелюбных для веганов городов мира, и абсолютно заслужено — буквально на каждом шагу здесь вегетарианские и веганские кафе, рестораны, фургончики с уличной едой. Даже на центральном вокзале, где раньше можно было поесть только в «Макдоналдсе» , в 2015 году появился веганский фастфуд BioWay. В супермаркетах тоже легко найти огромное количество vege-продуктов (причем цены не кусаются), а на различных фестивалях всегда есть киоски с чисто вегетарианским меню.

За что действительно стоит любить Варшаву, так это за общественный транспорт. Рассчитанное при помощи Google Maps время в пути в большинстве случаев соответствует реальности, поскольку практически всегда транспорт ходит по расписанию. Исключение составляют разве что междугородние поезда — я еще ни разу не уехала в другой город вовремя, обычно они опаздывали на 10-30 минут. По Варшаве и ближайшим окрестностям можно перемещаться на электричках, трамваях, автобусах и метро. Мне нравится, что в пятницу и субботу метро открыто до трех часов ночи — это очень спасает, когда хочешь потусоваться подольше, но неохота тратить деньги на такси. Интересный факт: в Польше осталось всего четыре города, где ходят троллейбусы — это Люблин, Тыхы, Гдыня и Сопот. Из столицы троллейбусы исчезли в 1995 году.

Стоимость аренды квартиры в Варшаве не сильно отличается от цен на жилье в Москве. Например, ежемесячная оплата за однокомнатную квартиру колеблется от 1700 до 2500 злотых (примерно 30-45 тысяч рублей). Большинство молодых людей снимают комнату и живут с друзьями — это дешевле (около 800-1000 злотых, то есть примерно 14-17 тысяч рублей) и веселее, к тому же за такие деньги можно поселиться даже в центре. Искать квартиру можно на специализированных порталах и в группах на Facebook — последний вариант даже более эффективный.

Ситуация со здравоохранением в Польше довольно печальная. У всех граждан есть обязательная медицинская страховка NFZ (аналог нашего ОМС). С ней можно обратиться в любую поликлинику или больницу, однако строго по записи. Вызвать врача на дом нельзя, так что в случае острой боли или высокой температуры необходимо идти в госпиталь. Иногда получается взять талончик на ближайший прием, но, как правило, они разлетаются в первые 15 минут после открытия. Если ты не не проявил смелость, ловкость и умение и остался без талона, придется сидеть в живой очереди в надежде, что врач тебя примет до конца дежурства.

Еще печальнее ситуация с записью к врачам-специалистам (стоматологу, ортопеду, отоларингологу, гинекологу): как правило, все места заняты на ближайшие 1-2 месяца. Многие работодатели стараются обеспечить своих сотрудников частной медицинской страховкой, но даже она обычно не включает стоматологию и ряд дорогостоящих обследований. В любом случае даже урезанный вариант такой страховки лучше, чем NFZ: уровень обслуживания пациентов в частных клиниках куда выше, а врачи уделяют каждому больше времени.

У меня изначально не было никаких стереотипов о поляках — наверное, потому что я постепенно узнавала Польшу и была настроена только на хорошее. Однако многие мои родные и знакомые с беспокойством интересовались, зачем я еду в страну, где ненавидят русских. Конечно же, это совсем не так: в Польше я никогда не чувствовала агрессии в свой адрес из-за того, что я русская, хотя я не скрываю свою национальность и могу без смущения говорить на родном языке в общественном транспорте и в любом публичном месте.

Мне кажется, если ты ведешь себя прилично и адекватно, всем наплевать, откуда ты. Однажды я встретила в трамвае соотечественника — он не успел купить билет на остановке, а внутри не было билетного автомата, поэтому заплатить за проезд можно было только у водителя. По растерянному виду того дядечки я поняла, что следует вмешаться и помочь. Мы громко переговаривались на русском, потому что он оказался глуховат, и в итоге весь трамвай был вовлечен в процесс покупки билета. И вдруг один пожилой поляк возмутился: мол, как мы смеем в Польше изъясняться на чужом языке, да и вообще, таким, как мы, тут не место. Мы даже не успели ничего сказать, как на него набросились все сочувствующие нам бабушки и стали кричать, что ему должно быть стыдно за такие слова и что иностранцам надо помогать, а если ему что-то не нравится, то пусть сам выйдет из трамвая. Что тут сказать? И я, и дядечка были в шоке — такого расклада никто из нас не ожидал.

По-моему, поляки вообще тепло относятся к русским. Зачастую когда мой собеседник узнавал, что я из России, он начинал с большим интересом расспрашивать меня о Москве и о том, как живут россияне. Это забавно, но практически каждый мой знакомый поляк восклицал: «О, ты из России! Я всегда мечтал увидеть Москву и проехать по Транссибирской магистрали!» Наверное, есть в этом некий стереотип о нас: мол, Россия — это Кремль, Путин, медведь с бутылкой водки и Транссиб. Еще почему-то мои друзья уверены, что русские с малых лет закалены так, что могут босиком ходить по снегу. Поэтому, когда зимой я натягиваю на себя несколько слоев одежды или жалуюсь, что мне холодно, кто-нибудь сочтет своим долгом пошутить: «Ты же из России, ты не должна мерзнуть!»

Мне очень нравится в Польше, и я прикипела душой к Варшаве — она стала для меня вторым домом. После окончания магистратуры в этом году я планирую остаться здесь работать и дальше знакомиться с польской культурой. Однако трудно предвидеть, как сложится жизнь через несколько лет, поэтому я не исключаю варианта возвращения на родину. Все-таки какой бы замечательной ни была Варшава, Москву я люблю гораздо сильнее.