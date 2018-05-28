Секретные бункеры, которые вас удивят

Бункеры активно возводили во времена холодной войны, чтобы защитить людей от ядерного удара и его последствий. Если вам не доводилось бывать в этих сооружениях, то сейчас вы получите возможность узнать, как они выглядят изнутри.

1. Советский бункер в Лиганте. Он находится в 70 километрах от латвийской столицы. Заглублен на 9 метров и предназначался для укрытия руководства Латвийской ССР. Здесь было всё необходимое, чтобы люди могли продержаться несколько месяцев: устройства для очистки воздуха, система водоснабжения и канализации и даже прямая связь с Кремлём.

2. Бункер правительства Германии. Находится в 15 километрах к югу от Бонна. В случае начала ядерной войны здесь скрылось бы руководство Западной Германии. 3 000 человек могли прожить здесь примерно месяц. Главные ворота, за которыми скрывались бы люди, изготовлены из стали и бетона и весят 25 тонн. Общая протяжённость всех тоннелей бункера — 17 километров.

3. Убежище чрезвычайной штаб-квартиры правительства Канады — это комплекс из более чем 50 бункеров, которые располагаются поблизости от крупных городов страны.