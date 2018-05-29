Города, которые скоро исчезнут с Земли

Если вы отправляетесь в путешествие, то обязательно берите с собой фотоаппарат. Специалисты говорят, что уже скоро на Земле исчезнут многие популярные сегодня достопримечательности и целые города.

1. Сан-Франциско, США. Город находится в сейсмически опасной зоне, здесь нередки землетрясения. Но есть пессимистичный прогноз насчёт будущего: по некоторым оценкам, в ближайшие 70 лет произойдёт мощное землетрясение, которое разрушит город дотла.

2. Венеция, Италия. Город уходит под воду, темпы затопления резко увеличились за последние 100 лет. Итальянское правительство разрабатывает программы по защите этого восхитительного города, но пока они не принесли желаемого результата.

3. Детройт, США. Город стремительно пустеет из-за сокращения населения. При таких темпах уже к концу 21 века сильно изменится. В период процветания в середине 20 века здесь проживало почти 2 миллиона человек, но в связи со спадом экономики население сегодня составляет менее 700 тысяч.

4. Мехико, Мексика. Городу угрожает затопление из-за того, что он находится на мощном водоносном слое, который служит источником пресной воды. Увеличение темпов потребления воды вызывает проседание почвы. Эксперты говорят, что за последние 65 лет вследствие проседания некоторые районы одного из крупнейших городов мира опустились на 9 метров.