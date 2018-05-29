Определена страна с самым дорогим жильем

Монако сохраняет статус государства с самыми высокими ценами на недвижимость, свидетельствуют материалы международного агентства Savills, поступившие в «Дом» во вторник, 29 мая.

В среднем квадратный метр жилья премиум-класса в княжестве стоит 41,3 тысячи евро, или около трех миллионов рублей. Средневзвешенная ставка аренды местных квартир составляет 9,9 тысячи евро (721 тысячу рублей) в месяц. Снять офис здесь можно по цене 1,5 тысячи евро (109 тысяч рублей) за квадратный метр в год.

По подсчетам аналитиков, в 2017 году цены на жилье в Монако выросли на шесть процентов по сравнению с уровнем 2016-го. Ежегодно в стране продают недвижимости на более чем два миллиарда евро.

Самая высокая стоимость квадратного метра в Монако отмечается в Монте-Карло — 44,1 тысячи евро (3,2 миллиона рублей). Здесь в 2017 году было продано 117 объектов вторичного рынка со средней ценой сделки в 5,5 миллиона евро (400 миллионов рублей).

Спрос на все типы недвижимости в княжестве по-прежнему высок, констатируют в Savills.

Согласно ранее опубликованным результатам исследования «Индекс площади миллиона долларов», второе место в мире по стоимости жилья занимает Гонконг, третье — Нью-Йорк. В пятерку мегаполисов с самой дорогой недвижимостью также попали Лондон и Сингапур.