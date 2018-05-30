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Секретные пляжи, куда попадают избранные
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Секретные пляжи, куда попадают избранные 

Рамблер 32 минуты назад
Если вам по вкусу пляжный отдых, то наверняка вы уже изучили прибрежные районы разных стран. Но есть на планете пляжи, где редко бывает много посетителей. И в этом их прелесть.
1. Пляж Хонопу на Гавайях в США. Туда нельзя попасть по дороге или даже тропинке, оказаться на Хонопу можно, только если приплыть туда. Окружают две части пляжа скалы высотой 360 метров, а разделяет части каменная арка.
2. Фьорд Фуроре в Италии. Раньше в этом заполненном водой ущелье прятались бандиты. Фьорд спрятан за скалистой аркой, в уникальных природных условиях обитают редкие животные и птицы.
3. Пляж на островах Мариетты в Порто-Вальярта в Мексике. Благодаря изолированности острова долго не интересовали туристов, но сейчас любители морских заплывов активно осваивают скрытые пляжи с кристально чистой водой.
4. Пляж Наваджио в Греции. Эта бухта на острове Закинтос пользуется невероятной популярностью среди фотографов из-за поистине райских пейзажей. Главная достопримечательность пляжа — останки затонувшего корабля. Попасть к Наваджио можно только со стороны моря.
5. Пляж Уайтхевен в Австралии. Потрясающей чистоты изумрудная вода и семикилометровый пляж с кварцевым песком приманивают сюда туристов.
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