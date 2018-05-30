Секретные пляжи, куда попадают избранные

Если вам по вкусу пляжный отдых, то наверняка вы уже изучили прибрежные районы разных стран. Но есть на планете пляжи, где редко бывает много посетителей. И в этом их прелесть.

1. Пляж Хонопу на Гавайях в США. Туда нельзя попасть по дороге или даже тропинке, оказаться на Хонопу можно, только если приплыть туда. Окружают две части пляжа скалы высотой 360 метров, а разделяет части каменная арка.

2. Фьорд Фуроре в Италии. Раньше в этом заполненном водой ущелье прятались бандиты. Фьорд спрятан за скалистой аркой, в уникальных природных условиях обитают редкие животные и птицы.

3. Пляж на островах Мариетты в Порто-Вальярта в Мексике. Благодаря изолированности острова долго не интересовали туристов, но сейчас любители морских заплывов активно осваивают скрытые пляжи с кристально чистой водой.

4. Пляж Наваджио в Греции. Эта бухта на острове Закинтос пользуется невероятной популярностью среди фотографов из-за поистине райских пейзажей. Главная достопримечательность пляжа — останки затонувшего корабля. Попасть к Наваджио можно только со стороны моря.

5. Пляж Уайтхевен в Австралии. Потрясающей чистоты изумрудная вода и семикилометровый пляж с кварцевым песком приманивают сюда туристов.