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Мосты, на которые страшно даже смотреть
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Мосты, на которые страшно даже смотреть 

Рамблер 4 часа назад
Мосты — привычная часть сегодняшних пейзажей. Но далеко не по всем мостам комфортно передвигаться, особенно если вы страдаете боязнью высоты.
1. Небесный мост Лангкави в Малайзии открыли для посещения в 2005 году. Этот самый высокий одноопорный мост в мире соединяет края ущелья и проходит на высоте 700 метров. Конструкция моста впечатляет: к единственной опоре крепятся восемь тросов, которые и удерживают мост.
2. Куандинский мост через реку Витим в России. Мост длиной 560 метров — это часть автотрассы, которая должна была дублировать БАМ. Настил моста сооружен из железнодорожных шпал. В последние годы мост ветшает, но местные жители всё равно пользуются им на свой страх и риск.
3. Подвесной мост Титлис Клифф Уолк в Швейцарии. Самый высокий подвесной мост в мире находится в одном из горнолыжных курортов. Его высота над уровнем моря — более 3 000 метров. Пройтись 100 метров по мосту шириной 1 метр, нависающим над ледяной бездной, сложно, но отсюда открывается роскошная панорама.
4. Мост Королевского ущелья в США считается самым опасным в стране. ОН был открыт в 1929 году специально для туристов. Мост висит на высоте 290 метров, а его длина — более 380 метров.
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