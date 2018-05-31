Восточная Пруссия: что с ней случилось

Судьба Восточной Пруссии незавидна и поучительна. Отделенная в XVII веке от остальных прусских земель, спустя столетия она уменьшилась до размеров анклава России — Калининградской области.

Восточная Пруссия в Семилетней войне

В XVIII веке Прусское герцогство становится Прусским королевством, и на трон коронуется Фридрих I, первый король Пруссии, бывший кюрфюрст Бранденбурга. Столица Пруссии после этого объединения оказывается в Берлине, а Восточная Пруссия оказывается отрезанной от основной территории государства польскими территориями. Таким образом, Восточная Пруссия стала гигантским прусским анклавом на востоке Европы.

В 1756 году начинается печально известная Семилетняя война, в которой приняли участие армии крупных европейских держав — Черчилль даже называл эту войну «первой мировой».

В 1757 в войну вступает Российская Империя и под предводительством фельдмаршала Апраксина успешно воюет на территории Восточной Пруссии. Однако перемена в состоянии здоровья правящей тогда императрицы Елизаветы Петровны сподвигла Апраксина задуматься о том, какой будет его карьера после возможного в скором времени восхождения на престол Петра III, симпатизировавшего Пруссии.

Апраксин, добившись успехов в завоевании Восточной Пруссии, вдруг внезапно отступает: «Суровость времени и недостаток в здешней земле провианта и фуража, равно как изнуренная совсем кавалерия и изнемогшая пехота, суть важнейшими причинами, кои меня побудили, для соблюдения вверенной мне армии, принять резолюцию чрез реку Неман перебраться и к своим границам приблизиться». Излишняя осторожность и стремление усидеть на двух стульях погубило его: Елизавета скоро выздоровела и посадила фельдмаршала в тюрьму, где он, впоследствии, и умер.

Следующим витком в борьбе с Пруссией стало наступление русского генерала Фермора, в ходе которого были взяты Кенигсберг и прочие территории Восточной Пруссии. В 1758 году весь Кенигсберг присягнул на верность Елизавете Петровне, среди горожан был и знаменитый философ Иммануил Кант, сделавший это вместе с другими преподавателями университета.

Кант читал во время войны лекции, в том числе, для русских офицеров, рассказывая им о фортификации и пиротехнике. Возможно, что его лекции прослушивал даже знаменитый полководец Александр Суворов и не менее известный князь Григорий Орлов

На протяжении четырех лет в Кенигсберге продолжалось так называемое «первое русское время», однако геополитическая стратегия России вскоре резко изменилась.

5 января 1762 года, Петр III стал российским императором и кардинально развернул прусскую политику: он заключил с Пруссией Петербургский мир и вернул ей все завоеванные земли Восточной Пруссии. Более того, Петр III приказал войскам, недавно воевавшим против Пруссии, атаковать своих недавних союзников — австрийцев. Вскоре из-за такой недальновидной внешней политики Петр был свергнут Екатериной II, отменившей все союзные соглашения с Пруссией. Война не была продолжена, однако претензии на земли Восточной Пруссии у России сохранились.

Восточная Пруссия в Первой Мировой

В 1914 году, в начале Первой Мировой войны, русские войска вторглись на территорию Восточной Пруссии. Активное вмешательство России на восточном фронте отвлекло Германию от западного, благодаря чему тактическое поражение русской армии стало стратегическим выигрышем.

По результатам Первой Мировой войны, проигравшая Германия отдала 71-километровый участок побережья, который ранее соединял территорию Восточной Пруссии с остальным государством, Польше. Таким образом, Польша получила выход к Балтийскому морю, а территория, принадлежавшая ей и разделявшая Восточную Пруссию и Померанию, стала называться Польским коридором.

Впрочем, реваншизм Германии помешал Польше полноценно контролировать эти территории: немецкий флот фактически блокировал польский выход в Балтику. Проект германской аннексии Вольного города Данцига, немецкоязычного независимого города, находившегося на территории Польского коридора, но не входившего в него, стал одним из первых проявлений ревизионистских проявлений национал-социалистической Германии.

Восточная Пруссия во Второй Мировой

После поражения Германии во Второй Мировой войне, встал вопрос о судьбе ее земель. Во многом он был решен на Постдамской конференции, последней встрече большой тройки — Сталина, Трумэна и Черчилля. По решению конференции, Пруссия была вычеркнута с карты Европы, и Восточную Пруссию разделили между СССР и Польшей.

СССР досталась одна ее треть, включающая в себя столицу — Кенигсберг. Все населенные пункты и прочие географические объекты бывшей Восточной Пруссии, в 1938 году переименованные по приказу Гитлера по немецкому образцу, получили русские названия. На территории недавней Восточной Пруссии была создана Кенигсбергская область. 4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, то же произошло и с самим городом. Такой масштабный раздел земель повлек за собой потребность в массовом переселении народов.

Депортация немцев из Калининграда

В 1946 году Сталин подписал постановление, согласно которому в Калининградскую область необходимо переселить «на добровольных началах» на постоянное жительство 12 тысяч семей. На протяжении трех лет в область прибывали жители 27 различных областей РСФСР, союзных и автономных республик, благонадежность которых тщательно контролировалась.

В основном это были переселенцы из Белоруссии, Псковской, Калининской, Ярославской и Московской областей. Таким образом, с 1945 по 1948 годы в Калининграде совместно проживали десятки тысяч немцев и советских граждан. В это время в городе действовали немецкие школы, церкви, и другие общественные учреждения. С другой стороны, из-за памяти о совсем недавней войне, немецкое население подвергалось мародерству и насилию со стороны советского, что проявлялось в насильном выселении из квартир, оскорблениях и принуждениях к выполнению работ.

Однако, по мнению многих исследователей, условия тесного проживания двух народов на небольшой территории способствовало их культурному и общечеловеческому сближению. Официальная политика также пыталась помочь уничтожению враждебности между русскими и немцами, однако этот вектор взаимодействия вскоре полностью переосмысляется: готовится депортация немцев в Германию.

«Мирное вытеснение» немцев советскими гражданами не дало эффективных плодов, и к 1947 году на территории СССР находилось более 100 000 немцев. «Неработающее немецкое население… продовольственного снабжения не получает, вследствие чего находится в крайне истощенном состоянии. В результате такого положения среди немецкого населения за последнее время отмечается резкое повышение уголовной преступности (кражи продуктов, грабежи и даже убийства), а также в первом квартале 1947 года появились случаи людоедства, которых по области зарегистрировано… 12.

Занимаясь людоедством, отдельные немцы не только употребляют в пищу мясо трупов, но и убивают своих детей и родственников. Случаев убийства с целью людоедства имеется 4», — докладывали власти Калининграда.

С целью освобождения Калининграда от немцев было издано разрешение о возвращении на родину, но не все немцы смогли или захотели им воспользоваться. Генерал-полковник Серов говорил о предпринятых мерах: «Наличие немецкого населения в области разлагающе действует на неустойчивую часть не только гражданского советского населения, но и военнослужащих большого количества советской армии и флота, расположенных в области, и способствует распространению венерических заболеваний. Внедрение немцев в быт советских людей путем довольно широкого использования их в качестве низкооплачиваемой или вообще бесплатной прислуги способствует развитию шпионажа…». Серов поставил вопрос о насильственном переселении немцев на территорию советской оккупации Германии.

После этого, с 1947 по 1948 в Германию из бывшей Восточной Пруссии переселяют около 105 000 немцев и летувинников — прусских литовцев. Утверждалось, что организованные немцами во время Второй Мировой переселения, которые, в частности, привели к Холокосту, оправдывают данную депортацию. Переселение прошло практически без жертв, что было связано с высокой степенью его организации — депортируемым выдавали сухой паек, разрешали брать с собой большое количество груза и добросовестно к ним относились. Известны и многие благодарственные письма от немцев, написанные ими перед переселением: «Большой благодарностью прощаемся мы с Советским Союзом».

Так на территории, некогда называвшейся Восточной Пруссией, стали жить русские и белорусы, украинцы и бывшие жители других союзных республик. После войны Калининградская область стала быстрыми темпами милитаризироваться, став своего рода «щитом» СССР на западных границах. С распадом СССР Калининград превратился в анклав Российской Федерации, и по сей день помнящий о своем немецком прошлом.