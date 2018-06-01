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Аномальные места в России, где лучше не бывать
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Аномальные места в России, где лучше не бывать 

Рамблер 3 часа назад
Вряд ли кто-то может сказать, что мы полностью изучили окружающий мир. Безусловно, многие загадки истории мы уже разгадали, но над кое-чем приходится думать. Много вопросов вызывают так называемые аномальные зоны, которые постоянно обнаруживаются в разных районах планеты. Только в России таких зон множество, и вот лишь часть из них.
1. Молёбкинский треугольник, Пермский край. Ранее тут была священная территория манси: в этом районе находился молебный камень для жертвоприношений. В восьмидесятых годах прошлого века здесь начала наблюдать паранормальные явления: внезапное появление больших кругов на земле и полёты НЛО.
2. Гора мертвецов на Урале. Здесь неоднократно погибали люди при загадочных обстоятельствах. Самый известный случай — история с группой Игоря Дятлова.
3. Чёртово кладбище, Красноярский край. Легенда гласит, что оно образовалось в 1908 году после падения Тунгусского метеорита. Сначала здесь образовалась дыра в земле, которая со временем оказалась заполненной трупами животных. В 1991 году к Чёртову кладбищу отправились исследователи, которые обнаружили предельно высокий уровень электромагнитного излучения.
4. Долина смерти на Камчатке. В тридцатых годах здесь заблудились охотничьи собаки, которых позднее нашли мёртвыми рядом со множеством мёртвых птиц. После посещения Долины смерти резко ухудшилось состояние людей.
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