Аномальные места в России, где лучше не бывать

Вряд ли кто-то может сказать, что мы полностью изучили окружающий мир. Безусловно, многие загадки истории мы уже разгадали, но над кое-чем приходится думать. Много вопросов вызывают так называемые аномальные зоны, которые постоянно обнаруживаются в разных районах планеты. Только в России таких зон множество, и вот лишь часть из них.

1. Молёбкинский треугольник, Пермский край. Ранее тут была священная территория манси: в этом районе находился молебный камень для жертвоприношений. В восьмидесятых годах прошлого века здесь начала наблюдать паранормальные явления: внезапное появление больших кругов на земле и полёты НЛО.

2. Гора мертвецов на Урале. Здесь неоднократно погибали люди при загадочных обстоятельствах. Самый известный случай — история с группой Игоря Дятлова

3. Чёртово кладбище, Красноярский край. Легенда гласит, что оно образовалось в 1908 году после падения Тунгусского метеорита. Сначала здесь образовалась дыра в земле, которая со временем оказалась заполненной трупами животных. В 1991 году к Чёртову кладбищу отправились исследователи, которые обнаружили предельно высокий уровень электромагнитного излучения.

4. Долина смерти на Камчатке. В тридцатых годах здесь заблудились охотничьи собаки, которых позднее нашли мёртвыми рядом со множеством мёртвых птиц. После посещения Долины смерти резко ухудшилось состояние людей.