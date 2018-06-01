Яркие уголки Земли, которые стоит увидеть вживую

Эти удивительные места стоит увидеть своими глазами.

Каньон Антилопы, Аризона, США

И на фото и в жизни это место выглядит как обои рабочего стола на вашем компьютере. Каньон в Аризоне очень популярен у туристов и фотографов. Свое название скалы получили из-за рыже-красной окраски стен, которые напоминают шкуру антилопы.

Шефшауэн, Марокко

Потрясающий воображение город, который расположен на склонах хребта Эр-Риф на севере Марокко. Почти все стены зданий и улицы в нем покрашены в различные оттенки синего цвета. Столетиями город считался священным местом, а вход в него иноверцам был запрещен. Именно благодаря таким ограничениям Шефшауэн сохранил свой облик.

Парк Кёкенхоф, Голландия

Королевский парк цветов в Нидерландах совершенно уникален. На его территории в 32 гектара произрастают около 7 миллионов луковичных растений, из которые 4,5 миллиона — тюльпаны. Побывав там, вы точно поймете, как выглядит "море цветов".

Национальный геопарк Чжанъе Данься, Ганьсу, КНР

Геопарк приобрел популярность из-за разноцветных скал, которые напоминают слоеный пирог. Они образовывались 24 миллиона лет и достигают нескольких сотен метров в высоту. Такое стоит увидеть, не правда ли?

Радужная деревня, Тайчжун, Тайвань

Пожалуй, это один из самых ярких и жизнерадостных уголков планеты. Маленький военный поселок, являющийся частью мегаполиса, мог бы превратиться в настоящие трущобы. Но, благодаря одному энтузиасту, стал туристическим местом.

Бо-Каап, Кейптаун, ЮАР

Район Кейптауна, который еще называют «Малайский квартал», является памятником малайской культуры города. Квартал также знаменит своими разноцветными домами, словно появившимися из сказки.

Сад чудес, Дубай, ОАЭ

Поразительно, но один из самых больших цветочных парков мира является оазисом, который со всех сторон окружен пустыней. В самом саду есть, например, цветочная стена высотой в три метра и протяженностью — 800, попавшая в книгу рекордов Гиннеса.

Радужные горы

У этого места есть много названий: Семицветная, Разноцветная или Радужная гора Виникунка. Кажется, что такое не могла сделать природа, а над ландшафтом точно потрудился художник. Благодаря уникальному природному эффекту, Радужные горы были внесены в список мест, которые обязательно нужно посетить.

Большой призматический источник, США

Самый большой в США геотермальный источник находится в Йеллоустонском национальном парке, в Среднем бассейне гейзеров. В яркие цвета источник окрашивают пигментированные бактерии, живущие в воде.