Как выглядят самые необычные эскалаторы

Каждый день мы спускаемся в метро и посещаем торговые центры, где нас неизменно встречают эскалаторы. Придумали эти удобные механизмы в позапрошлом веке, а первый, находившийся в парке Нью-Йорка, предназначался для развлечений туристов. В нашем списке — действующие, но очень необычные эскалаторы.

1. Самый короткий эскалатор установлен в японском супермаркете. У него всего пять ступеней, а его высота — чуть больше 80 сантиметров.

2. Спиралевидный эскалатор в Шанхае. Это уникальное сооружение состоит из 12 изогнутых движущихся ступеней, которые образуют винтовую лестницу.

3. Велосипедный эскалатор в Тронхейме в Норвегии позволяет любителям велоспорта подниматься по улице с заметным уклоном.

4. Перекрещивающийся эскалатор украшает торговый комплекс «Европейский» в Москве. Его конструкция обусловлена необходимостью сэкономить пространство.

5. Подводный эскалатор в морском парке на Тайване. Благодаря ему посетители могут наблюдать морских обителей в естественных условиях.

6. Самый длинный эскалатор в мире, находящийся в Китае. Протяжённость его — 668 метров, а подъём занимает около 18 минут.

7. Самый старый эскалатор находится на Манхэттене в Нью-Йорке.