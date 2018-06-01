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Ковер из 500 тысяч цветов распустится в Брюсселе
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Ковер из 500 тысяч цветов распустится в Брюсселе 

GEO 3 часа назад
Фото: GEO
Каждые два года на центральной площади Брюсселя «расстилают» цветочный ковер размером в 1800 квадратных метров — как четверть футбольного стадиона. Традиция зародилась в 1971 году. На этот раз, впервые за всю свою историю, цветочный ковер будет «соткан» по латиноамериканским мотивам.
Первый цветочный ковер в Брюсселе создал пейзажный архитектор Этьен Стаутемас. Тогда дизайн был простым — в работе использовались в основном бегонии.
В этом году дизайн цветочного ковра в Брюсселе будет самым сложным за всю историю. Его макет разработала графический дизайнер из Уриангато Ана Роза Агилар Агуадо. А в натуральную величину его перевел постоянный дизайнер цветочного ковра Марк Шауттет. Полотно из цветов будет выполнено в стиле мексиканской культурной жемчужины Гуанахуато — регион с богатой историей, культурой и цветочными традициями. Он, как и Брюссель, славится давней традицией создания цветных ковров. Ежегодно 6 октября во время фестиваля «Ла Октава Ноче» («Восьмая ночь») в городе Уриангато, на юге Гуанахуато, местные жители украшают главные улицы города цветными коврами из древесных опилок в память об архангеле Св. Михаиле, их святом покровителе. Фестиваль завершается ночной процессией «Ла Октава Ноче», самым важным культурно-религиозным событием в Центральной Мексике.
Цветочный ковер в Брюсселе размером 75 x 24 м из более 500 тысяч живых цветов будут собирать сотни добровольцев, у которых будет всего 8 часов. Целиком его можно будет увидеть с балкона Брюссельской ратуши, откуда открывается панорамный вид.
В нескольких шагах от Гран-Плас, на площади Бурс, пройдет цветочная выставка «Памятники ЮНЕСКО в цветах» в честь 20-летия со дня включения площади Гран-Плас в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ее создании примут участие делегации художников из Мексики, Испании, Италии, Германии, Мальты и Японии. Вместе с брюссельскими мастерами они создадут восемь цветочных ковров с изображением различных памятников ЮНЕСКО. Они появятся на площади Бурс утром 17 августа и будут открыты для публики до вечера 19 августа.
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