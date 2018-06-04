Кладбище американских самолетов

Как американские авианосцы избавлялись от техники

Совсем рядом со знаменитыми Маршалловыми островами находится настоящая Мекка дайверов. Здесь, на глубине в 30 метров нашли последнее пристанище десятки американских самолетов времен Второй мировой войны.

Пикирующие бомбардировщики Douglas SBD Dauntless и Helldiver, палубные истребители F4U Corsair и Grumman F4F Wildcat, торпедоносцы BF/TBM Avenger, тяжелые бомбардировщики B-25 Mitchell, транспортные самолеты Curtiss C-46 Commando — странное чувство испытываешь, когда видишь предназначенные небу машины на дне океана.

Большая часть самолетов была абсолютно цела перед такой варварской утилизацией. И большая часть была сброшена в воду прямо с бортов авианосцев после успешной Тихоокеанской кампании США.

И самолеты, и кое-какая другая техника оказались здесь просто потому, что возвращать их на материк было слишком дорого. Грозные боевые машины лежат на дне океана из-за банальной экономии денег.