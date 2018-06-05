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Названы города, куда туристам лучше не соваться
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Названы города, куда туристам лучше не соваться 

Рамблер 6 часов назад
Мало найдётся людей, которым не по вкусу путешествия. Знакомиться с новыми городами, изучать достопримечательности, дегустировать местную кухню — разве это не удовольствие? Но в некоторых местах туристам стоит быть внимательными, потому что там их поджидают опасности.
1. Детройт, США. Сегодня в этом полуразрушенном городе 80 процентов населения — афроамериканцы. Вандализм, грабежи и убийства — это норма для Детройта. Местные ежегодно в преддверии Хэллоуина сжигают здания и автомобили. В городе зафиксировано 46 убийств на 100 000 человек.
2. Кейптаун, ЮАР. В этом городе довольно высок уровень преступности, причём основная часть преступлений совершается в пригородных трущобах. На 100 000 человек в Кейптауне происходит 52 убийства.
3. Новый Орлеан, США. Этот город всегда относился к неблагополучным из-за невысокого уровня жизни и множества заключённых. После того, как в 2005 году над Новым Орлеаном пронёсся ураган Катрина, разрушивший город на 80%, преступность возросла в разы. Сейчас Новый Орлеан называют самым опасным городом США, здесь на 100 000 человек совершается 67 убийств.
4. Гватемала, Гватемала. Почти половина всех преступлений, фиксируемых в стране, происходит в столице. Даже в тех районах, которые официально считаются безопасными для туристов, можно нарваться на грабителя. В Гватемале убивают 90 человек на 100 000 населения.
5. Сьюдад-Хуарес, Мексика. Из Мексики в США постоянно переправляют наркотики, и Сьюдад-Хуарес, лежащий на границе стран, стал перевалочным пунктом для наркокурьеров и банд. Преступные группировки постоянно конфликтуют, из-за чего число убитых на 100 000 населения — 191 человек в год, а в последнее время начались массовые атаки бандитов на мирное население.
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