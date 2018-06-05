Названа самая популярная страна

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Названа самая популярная в Instagram страна 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Модный журнал Cosmopolitan признал Исландию наиболее фотографируемой в мире страной и составил список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков.
Во-первых, редакторы отметили северное сияние и посоветовали путешественникам уехать подальше от населенных пунктов, чтобы застать природное явление.
Во-вторых, многих трэвел-блогеров привлек исландский термальный источник Blue Lagoon (Голубая Лагуна) из-за необычного цвета воды.
Также фанаты Instagram уделяют особое внимание леднику Йёкюльсаурлоун и знаменитому Черному пляжу на южном побережье Исландии.
Последней в списке самых инстаграмных точек страны стала ледяная пещера Скафтафетль.
В сентябре 2017 года самой красивой в мире страной по версии создателей путеводителя Rough Guide была признана Шотландия. Эксперты пришли к такому выводу, проведя опрос читателей Rough Guide. Участники исследования особо отметили дикие пляжи, озера и замки в этом регионе.
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