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Исследователи назвали самую красивую в мире страну
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Исследователи назвали самую красивую в мире страну 

Trendymen 8 часов назад
Фото: Trendymen
Знаменитый путеводитель Rough Guide провел масштабное исследование, по результатам которого назвал самую красивую в мире страну. Песчаные пляжи Таиланда, недосягаемые альпийские горы, умопомрачительные закоулки Шанхая — все это осталось позади свободолюбивой Шотландии.
Эта страна и в самом деле может похвастать действительно впечатляющими пейзажами. Исторических мест тут тоже хватает, начиная от древних замков и заканчивая озером Лох-Несс, где энтузиасты до сих пор пытаются поймать несуществующего в природе плезиозавра.
Забавно, что сразу несколько изданий оспорили звание Шотландии как самой красивой страны мира. У оппонентов аргумент один: они советуют прогуляться ночью по темным улочкам Глазго и только потом говорить об окружающей красоте.
По версии Rough Guide, в пятерку лучших стран мира также вошли Канада, Новая Зеландия, Италия и ЮАР. Россия, к сожалению, не вошла в список вовсе.
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