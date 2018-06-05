Исследователи назвали самую красивую в мире страну

Знаменитый путеводитель Rough Guide провел масштабное исследование, по результатам которого назвал самую красивую в мире страну. Песчаные пляжи Таиланда , недосягаемые альпийские горы, умопомрачительные закоулки Шанхая — все это осталось позади свободолюбивой Шотландии.

Эта страна и в самом деле может похвастать действительно впечатляющими пейзажами. Исторических мест тут тоже хватает, начиная от древних замков и заканчивая озером Лох-Несс, где энтузиасты до сих пор пытаются поймать несуществующего в природе плезиозавра.

Забавно, что сразу несколько изданий оспорили звание Шотландии как самой красивой страны мира. У оппонентов аргумент один: они советуют прогуляться ночью по темным улочкам Глазго и только потом говорить об окружающей красоте.