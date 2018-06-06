Альтернативный Стамбул: чем заняться в городе?

Бигпикча совместно с проектом «Трипстер» публиковали серию необычных репортажей для тех, кто предпочитает самостоятельные путешествия и не «тюлений» отдых.

Журналисты, дизайнеры, искусствоведы, музыканты и другие авторы необычных экскурсий «Трипстера» расскажут, о чем не пишут в путеводителях, и покажут город, который туристам обычно не показывают. Ну а начнем, пожалуй, со Стамбула. Устраивайтесь поудобнее и ныряйте под кат, там столько всего интересного!

Автор — Василиса Дребушевская, гид «Трипстера»

1. Слушать европейскую музыку, гуляя по улочкам азиатской части города. Этим лучше всего заняться в районе творческой интеллигенции Кадыкёй. Просто сядьте на пароход в Азию, по прибытии пройдите от причала к пешеходному центру до первых уличных музыкантов.

2. Познакомиться с национальным фольклором на причале в ожидании парохода. Где: в любом порту, на площадях города местные торговцы всякой всячиной вырастают как грибы. И среди них очень часто оказываются мастера не только импровизированной торговли, но и фольклора. А если вы серьезно интересуетесь традиционными и не только музыкальными инструментами — загляните в квартал музыкальных магазинов и студий в Тунеле (на спуске с проспекта Истикляль к Галатской башне).

3. Долго, активно и продуктивно договариваться о скидке с уличными торговцами, не владея турецким языком. Наблюдая за местным процессом покупки-продажи, можно с первого взгляда оценить, что зачастую главное здесь не сам результат, а в первую очередь — процесс общения и торговли. Сервис в Турции — это когда вас найдут и обслужат, где бы вы ни были. Но при этом вы должны отплатить той же монетой. Покупать что-либо, не торгуясь, тут — дурной тон.

4. Любоваться местными котиками. Если вы не любите котиков — значит вы никогда не были в Стамбуле. Любимое животное Пророка Мухаммеда всегда являлось почти священным для жителей Стамбула — коты спасали деревянный город от крыс и мышей. И сегодня Стамбул — это настоящая столица великой кошачьей империи.

7. Не ограничиваясь созерцанием, погладить местных котиков Очень пригодятся влажные салфетки, чтобы протереть руки после того, как регулярно будете обнаруживать себя в объятиях этих пушистых властелинов стамбульских улиц.

8. Догнать неуловимого продавца турецких бубликов — симитов. На самом деле это практически невыполнимая миссия. Но есть особая тактика: достаточно взглянуть на продавца или произнести волшебное слово «Симитчи!» (то есть «продавец бубликов» по-турецки), и неуловимый продавец сам предстанет перед вами со всем своим ассортиментом.

10. Искать граффити, в том числе и на стенах местных церквушек. Когда вы свернете с главных улиц, гуляя по Таксиму, ваше любопытство будет вознаграждено многочисленными граффити, гармонично вписывающимися в силуэт города с минаретами.

11. Ловить собственное отражение в витринах букинистических лавок. На европейской стороне в районе Джихангир, а на азиатской — в Кадыкёе вас ожидают бесконечные лабиринты букинистических и антикварных лавок. А в районе Бейоглу ежегодно проводится даже фестиваль букинистов.

12. Считать портреты Ататюрка. В каждом кафе, отеле, ресторане, офисе — везде присутствует Мустафа Кемаль Ататюрк на портретах, флагах, бюстах, в цитатах. Изображения этого голубоглазого отца турецкой нации, как и уважение к нему — по-настоящему бесконечны.

13. Искать что-то очень нужное в местных букинистических и антикварных лавках. А самое главное — ведь действительно можно найти что-то интересное. Лавки а-ля «блошиный рынок» в Турции часто называют «русским базаром». Грех уходить из такого места с пустыми руками.

14. И терзаться сомнениями, найдя что-то очень нужное.

15. Почитать книжку, только что найденную в букинистической лавке, за стаканчиком ароматного турецкого чая. Сделать это можно в уютной турецкой чайной на ближайшем углу или сквере, примостившись за низеньким столиком на кривоногом табурете. Войдите в образ настоящего турка (или турчанки) и не ограничивайте себя всего лишь одним стаканчиком чая. Будьте уверены: местные чайщики позаботятся о том, чтобы ваш стаканчик чая никогда не был пустым.

16. Обнаружить церковь на 6 этаже жилого дома в квартале «белых» эмигрантов. Попав в Стамбул с другой стороны Черного моря, постреволюционная волна белой эмиграции захлестнула портовый район Каракёй. Здесь и по сей день можно найти русский след в Стамбуле в виде русских православных церквей, располагающихся на верхних этажах жилых домов, а также в полуоблупившихся надписях «Русская торговля» на старых домах, которые вот-вот закрасят…

17. Наслаждаться уединением в центре многомиллионного мегаполиса. При всей своей хозяйственности и трудолюбии, турки умеют остановиться, пусть даже всего лишь на мгновение, и провести его с удовольствием, любуясь небом, Босфором или простым стамбульским закоулком.

18. Бесплатно дегустировать на рынках города турецкие сыры — из козьего, овечьего молока и молока буйволицы. Законное право покупателя в Турции — покупать не кота в мешке, а товар лицом. Поэтому проба продукции — такая же обязательная составляющая процесса покупки, как и последующий торг. Это касается любых продуктов. Ну а в случае с сырами — вы просто не простите себе, если не попробуете эти турецкие специалитеты. Кстати, таким образом можно совершить путешествие по разным уголкам Турции, не отходя от прилавка сырной лавки. Обращайте внимание на ценники, на них обычно вместе с названием сыра упоминается и регион или город, откуда сыр попал в Стамбул.

19. Читать названия лавирующих по Босфору сухогрузов и лайнеров со всего мира и ждать появления местных дельфинов. Здесь можно встретить и баржу «Механик Гаврилов» из Херсона, и сухогруз из Панамы, и яхту из Кингстауна. И, конечно же, дельфинов. Несколько дельфиньих стай постоянно живут на Босфоре, их можно увидеть в море или буквально в нескольких метрах от причала.

21. Отправиться на Принцевы острова и потерять Стамбул в тумане. На Принцевы острова можно добраться в среднем в течение часа (40 минут на морском автобусе — катере на воздушной подушке, 80 минут на пароходе). Пароходы ходят при любой погоде, за исключением тумана. Поэтому поездку на острова лучше не планировать накануне вылета из Стамбула.

22. Искать на Принцевых островах принца, а найти коней. Принцевы острова знамениты не столько своими принцами, сколько своими конями. Автомобильный транспорт на островах не используется. В качестве альтернативы предлагается совершать пешие прогулки по улочкам с ретроусадьбами, кататься по сосновым лесам на арендованных здесь же велосипедах или прокатиться с ветерком на местной конной повозке — фаэтоне.

23. Принять участие в столичном дерби в одном из стамбульских закоулков. Ключевые игроки турецкого футбольного чемпионата — три стамбульских клуба: «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай». Увидеть, как соответствующий район болеет за родной клуб, — незабываемое зрелище. Когда в городе происходит дерби — его невозможно не заметить. Футбол будет везде — на всех плазменных экранах всех ресторанов, в радиоприемниках всех таксистов и на футболках большинства прохожих. В какой-то момент и вы обнаружите себя активно болеющим заодно с местными фанами. Или играющим в составе одной из многочисленных дворовых команд.