Город, убивший своих строителей

Саньчжи: город-призрак, убивший своих строителей

Этот заброшенный город Тайваня довольно известен своей историей, но мало кто знает, каким образом происходило его строительство. У него до сих пор имеется репутация убийцы, поскольку многие работники, участвующие в стройке, умерли при весьма загадочных и пугающих обстоятельствах.

Проект строительства футуристических домов для столичных богачей, который реализовывала группа компаний Тайваня, все еще остается незаконченным. Возведение города Саньчжи стартовало в 1975 году, когда в стране скончался известный военный и политический деятель Чан Кайши. Чтобы почтить честь последнего, решили установить несколько монументов, и одним из таковых выступал городок, где разместили 60 домов в форме НЛО.

Стройка расположилась в 25 км непосредственно от столицы Тайваня, и по замыслу владельцев комплекса, он должен был оказаться современным курортом для богатых граждан страны.

Для того времени такие жилые здания выступали едва ли не верхом инженерной мысли, а строители воплощали в жизнь наиболее смелые идеи. Например, подняться в каждый дом предлагалось посредством дорогой лестницы из мрамора, а спуск пролегал прямиком в океан или бассейн, притом по специальной водной горке, размещенной на втором этаже. Инвесторы были убеждены, что строительство Саньчжи окупиться мгновенно, и вскоре это место получит статус популярного курорта, но этого не произошло.

На начальных этапах строительства Саньчжи с рабочими начали случаться не совсем понятные несчастные случаи. Некоторые умирали от переломов шеи от падения с высоты, от чего не помогали даже предусмотренные для команды страховочные тросы. Другие же лишались жизни под подъемными кранами, а некоторые умирали без видимых на то причин.

Среди рабочих сразу распространились слухи о том, что на месте лежит проклятие, и на фоне этого некоторые даже твердили, что наблюдали рядом со стройплощадкой настоящих призраков. Якобы последние им советовали держаться от этого места подальше.

Считалось, что под новомодным курортом находится древнее голландское кладбище, но эксперты со скептицизмом относятся к слухам о паранормальных явлениях. Несмотря на это в начале 80-х, когда проект уже был почти готов, а дома готовили к вводу в эксплуатацию, компания-застройщик столкнулась с банкротством из-за нахлынувшего Азию кризиса.

Несколько лет проект оставался замороженным, а в 1989 у него нашлись новые инвесторы. Несмотря на наличие денег, по вине внутренних разногласий фирмы процесс строительства окончательно свернули, а сейчас Саньчжи находится в полной разрухе и выглядит жутко.