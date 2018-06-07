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Приоткрыты тайны загадочной Зоны 51
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Приоткрыты тайны загадочной Зоны 51 

Рамблер 4 часа назад
Мало кто не слышал о Зоне 51. Это одно из самых загадочных мест на планете. Американская военная база в пустыне Невада была основана в 1955 году и почти сразу начали плодиться слухи о странных экспериментах, которые якобы проводятся в Зоне 51. Белый дом признал существование базы лишь в 2013 году и сделал это с большой неохотой. О том, что там действительно происходит, доподлинно неизвестно, но наблюдатели рассказывают об интересных вещах.
1. Признание Бойда Бушмана, старшего научного сотрудника компании Lockheed Martin, которая занимается авиастроением и созданием космической техники. Бушман умер в 2014 году, но перед смертью записал видео, в котором рассказал о работе в Зоне 51 и показал удивившие многих фотографии.
2. Путешествия во времени. Сторонники теории заговоров уверены, что американское правительство давно освоило перемещения во времени. Доказательством этому служат многочисленные фото с людьми из других времён. Любители тайн спорят, сняли ли машину времени с инопланетного корабля или же учёные США создали её сами.
3. Самолёт-шпион. Белый дом в своём заявлении дал понять, что Зона 51 принадлежит ВВС США и здесь проводятся испытания летательных аппаратов. Конспирологи рассмотрели на снимках базы со спутника крупное строение, похожее на ангар. Есть предположения, что там прячется беспилотник-шпион-бомбардировщик дальнего действия.
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