Ещё
Интригующие секреты Диснейленда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Интригующие секреты Диснейленда 

Рамблер 2 часа назад
Если вы ещё не успели побывать в Диснейленде, то подготовьтесь к поездке. Ведь в парках Диснея есть масса секретов, которые не всем под силу разгадать без подсказок.
1. Под территорией парка в Калифорнии существует сеть тоннелей и коридоров, где находятся технологические помещения, кухни, раздевалки и система сбора мусора.
2. Замок Золушки, который фигурирует на логотипе, внутри меньше, чем кажется.
3. У Диснея есть только один настоящий флаг. Он находится на флагштоке в центре парка, а прочие флаги — имитации. Это сделано для того, чтобы казалось, что все флаги постоянно развеваются.
4. В Диснейленде есть телефон Galactic communications network, подняв трубку которого можно услышать звуки из космоса.
5. Сотрудникам парка запрещено делать татуировки и пирсинг. Актёры, которые развлекают посетителей в костюмах сказочных персонажей, обязаны следить за порядком на своей территории и убирать мусор. А ещё всех актёров учат одинаково подписываться, так что вне зависимости от того, какой именно артист работает, автограф персонажа будет всегда один и тот же.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР23
Кореянка съела сырого кальмара и «оплодотворилась»8
Из-за чего на Руси мужиков заставляли жениться2
Без удовольствия: каким был секс в Средневековье44
Кто такая посикушка и зачем нужен фуфырик: тест12
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
10:25
Интригующие секреты Диснейленда
Места
09:05
Совершенно секретные проекты СССР
Истории
10:09
Приоткрыты тайны загадочной Зоны 51
Места
10:19
Русские экспедиции, пропавшие бесследно
Истории
10:06
Марсу угрожает страшная катастрофа
Безумный мир
11:32
Секретные проекты Третьего рейха: правда и вымысел
Истории
10:01
Люди, которые превратились в нереальных злодеев
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение