Интригующие секреты Диснейленда

Если вы ещё не успели побывать в Диснейленде, то подготовьтесь к поездке. Ведь в парках Диснея есть масса секретов, которые не всем под силу разгадать без подсказок.

1. Под территорией парка в Калифорнии существует сеть тоннелей и коридоров, где находятся технологические помещения, кухни, раздевалки и система сбора мусора.

2. Замок Золушки, который фигурирует на логотипе, внутри меньше, чем кажется.

3. У Диснея есть только один настоящий флаг. Он находится на флагштоке в центре парка, а прочие флаги — имитации. Это сделано для того, чтобы казалось, что все флаги постоянно развеваются.

4. В Диснейленде есть телефон Galactic communications network, подняв трубку которого можно услышать звуки из космоса.

5. Сотрудникам парка запрещено делать татуировки и пирсинг. Актёры, которые развлекают посетителей в костюмах сказочных персонажей, обязаны следить за порядком на своей территории и убирать мусор. А ещё всех актёров учат одинаково подписываться, так что вне зависимости от того, какой именно артист работает, автограф персонажа будет всегда один и тот же.