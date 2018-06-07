Голосов овраг и другие таинственные места Москвы

Говорят, кто не был в Москве, тот не знает России. Но даже те, кто в Москве живет, могут совсем её не знать. Столица хранит массу тайн. Мы расскажем о самых загадочных её местах.

Актеркины пруды. Останкино

Давным-давно на землях Останкинской усадьбы Шереметьевых находилось кладбище самоубийц. Трудно сказать, было ли это влиянием места или тяжелой несвободной судьбы, но многие крепостные актрисы топились в прудах, которые даже прозвали «актеркиными». Теперь неподалеку стоит жилой дом, а на погосте — здание телецентра. Местные жители и работники телецентра рассказывают, что иногда в этих краях можно встретить древнюю старуху с клюкой, которая появляется перед несчастьями и трагедиями.

Волшебные часы. «Красные ворота»

Эти волшебные солнечные часы можно увидеть на доме номер два по Спартаковской улице, который известен как дом графа Мусина-Пушкина. Существует легенда, что сделал их знаменитый колдун и чернокнижник Яков Брюс для прежних хозяев дома. Правда, «заказчики» неосмотрительно над ним посмеялись, и Брюс сказал: «Пусть будут прокляты эти часы, и пусть они только плохое показывают». Интересно, что перед революцией и мировыми войнами камень, из которого сделана часовая доска, становился кроваво-красным.

Свято-Данилов монастырь

Существует легенда о том, что знаменитые сокровища тамплиеров были тайно вывезены из Парижа в Москву во время разгрома Ордена. Некоторые конспирологи уверены, что даже сегодня можно найти следы пребывания тамплиеров в городе: например, на стенах Свято-Данилова монастыря. Первый ярус надвратной церкви оформлен лепными розетками в форме герба тамплиеров — шестилепестковой розой в белой квадратной рамке, углы которой срезают четыре кольца.

Голосов овраг. «Коломенское»

В парке «Коломенское» есть очень необычное и таинственное место — Голосов овраг. Он делит музей-заповедник на две равные части. Овраг с крутыми склонами в Коломенском имеет длину более километра. Чтобы спуститься в него, придется пройти по длинным деревянным лестницам. Назван он по имени Волоса (Велеса) — языческого славянского бога подземного царства и потустороннего мира. Камни в Коломенском, лежащие на дне оврага, служили жертвенниками этому божеству. В окрестностях Голосова оврага археологи нашли остатки древних поселений датирующихся I веком до нашей эры и существовавших еще до прихода славян в эти места.

Новодевичий монастырь

Здесь принимали постриг только знатные женщины — представительницы царского или дворянских родов. При поступлении сюда они жертвовали значительные средства на строительство и убранство монастыря. По злой иронии судьбы, царевна Софья столь много сделавшая для Новодевичьего монастыря стала его узницей в 1689 г. по приказу Петра.

С именем опальной царевны здесь связана одна примета: если приложиться к белокаменным стенам Софьюшкиной башни и загадать романтическое желание, то оно обязательно потом сбудется. По поверью души заточенных монастырских узниц до сих пор здесь обитают и помогают всякому пришедшему к этим стенам. Кстати, в XVIII веке при монастыре был открыт приют для девочек-подкидышей на 250 человек. Девочек обучали плетению голландских кружев мастерицы, выписанные Петром I из Брабанта.

Музей-заповедник «Царицыно»

Около пятисот лет назад здесь, cреди вековых дремучих лесов, стояла небольшая деревушка «Черная грязь», получившая свое название от расположенных неподалеку целебных ключей и грязей. Если обмазаться жирной темной жижей, а потом искупаться в бьющем из-под земли ключе, многие хвори как рукой снимет, считали местные жители.

Спустя некоторое время источник освятили, и к нему потянулись паломники, в том числе из окрестных дворян и служилого люда. Вскоре молва о чудодейственных свойствах воды и грязей дошла до Москвы, не миновав и великокняжеские терема в Кремле. Именно поэтому теряющая красоту и молодость Екатерина Великая выбрала это место для строительства своего дворца.

Третьяковская галерея

Говорят, что картины из собрания Третьяковской галереи как-то особенно, мистически влияют на людей. Например, картина «Утро стрелецкой казни» Сурикова стала причиной долгой тяжелой болезни дочери Павла Третьякова . Образ Владимирской божьей матери помог защитить столицу от врага. А позитивное воздействие на зрителей полотен Левитана, Николая Рериха можно даже измерить приборами!

Существует известная легенда, связанная с экспозицией Третьяковки: девушкам не выданье нельзя долго смотреть на портрет Марии Лопухиной (умерла вскоре после написания картины). Появилась она благодаря светским сплетницам, которые считали, что отец Марии, Иван Лопухин, известный мистик и магистр масонской ложи, заманил дух дочери в этот портрет.