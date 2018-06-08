Мегапроекты СССР, которые забросили после развала

После того, как Советский Союз прекратил существование, вновь образованным странам достались в наследство научные и военные объекты. Некоторые были законсервированы, другие оказались заброшены. Именно о них и пойдёт речь.

1. Убежище для подводных лодок в Крыму. В гигантском комплексе субмарины ремонтировались и пополняли запасы топлива и продуктов. Здесь одновременно могли находиться 14 подлодок, убежище рассчитано даже на ядерный удар. База существовала с 1961 по 1993 год.

2. Кольская скважина. Это самая глубокая скважина в мире находится в Мурманской области, её глубина — 12 226 метров. Пробурили скважину в научно-исследовательских целях. В 2008 году оборудование демонтировали, сейчас скважина законсервирована и постепенно разрушается.

3. Ракетная база в Бродах (Львовская область). Прежде здесь размещались ракеты радиусом действия до 5 000 км с ядерными боеголовками.

4. Космопорт в Крыму. Под Симферополем соорудили запасную взлётно-посадочную полосу для советского космического корабля многоразового использования «Буран». Похожая ВПП есть в Прибалтике. Основная же полоса для запуска челнока была построена на Байконуре.