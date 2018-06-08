Ещё
Мегапроекты СССР, которые забросили после развала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мегапроекты СССР, которые забросили после развала 

Рамблер 3 часа назад
После того, как Советский Союз прекратил существование, вновь образованным странам достались в наследство научные и военные объекты. Некоторые были законсервированы, другие оказались заброшены. Именно о них и пойдёт речь.
1. Убежище для подводных лодок в Крыму. В гигантском комплексе субмарины ремонтировались и пополняли запасы топлива и продуктов. Здесь одновременно могли находиться 14 подлодок, убежище рассчитано даже на ядерный удар. База существовала с 1961 по 1993 год.
2. Кольская скважина. Это самая глубокая скважина в мире находится в Мурманской области, её глубина — 12 226 метров. Пробурили скважину в научно-исследовательских целях. В 2008 году оборудование демонтировали, сейчас скважина законсервирована и постепенно разрушается.
3. Ракетная база в Бродах (Львовская область). Прежде здесь размещались ракеты радиусом действия до 5 000 км с ядерными боеголовками.
4. Космопорт в Крыму. Под Симферополем соорудили запасную взлётно-посадочную полосу для советского космического корабля многоразового использования «Буран». Похожая ВПП есть в Прибалтике. Основная же полоса для запуска челнока была построена на Байконуре.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случай перемещения во времени зафиксирован в США81
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР29
Почему с Эвереста не убирают тела погибших76
«Размер имеет значение»: откровения стюардесс25
Тест: кто вы из героев романа «Мастер и Маргарита»31
Видео
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
02:11
Зачем батону нужны насечки
Вещи
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
08:05
Темные секреты женских тюрем
Безумный мир
07:19
Случай перемещения во времени зафиксирован в США
Безумный мир
13:08
Мегапроекты СССР, которые забросили после развала
Места
14:57
Где разгадка последней тайны Германии
Истории
10:58
Ужасающие порядки в сектах
Безумный мир
04:00
Чем можно отравить человека
Безумный мир
01:21
Почему с Эвереста не убирают тела погибших
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение