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Жуткие вещи, которые случаются в Австралии
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Жуткие вещи, которые случаются в Австралии 

Рамблер 8 июня 2018
К чему нужно быть готовым туристам, путешествующим по Австралии, — в нашей галерее.
1/12  Крокодил гуляет по улице.
Фото:
2/12  Питон забрался в унитаз.
Фото:
3/12  Огромный паук.
Фото:
4/12  Сюрприз в почтовом ящике.
Фото:
5/12  Еще один крупный паук.
Фото:
6/12  Пауки везде.
Фото:
7/12  Под крылом самолета.
Фото:
8/12  Поднялась по трубе.
Фото:
9/12  Еще неизвестно кто кого победит.
Фото:
10/12  Динго ест акулу.
Фото:
11/12  Незванный гость.
Фото:
12/12  Вылупились.
Фото:
Побывать на зеленом континенте хотя бы раз в жизни мечтают многие, но далеко не все знают, какие "чудеса" могут их там поджидать. Австралия — удивительная страна, поражающая воображение. И очень опасная! Здесь нужно быть начеку не только за чертой города, но даже в собственной квартире.
Из 25 видов самых опасных в мире змей почти все живут именно в Австралии. Известен случай, когда очень крупный питон заполз на крышу магазина и провалился в торговый зал.
А купаться здесь рекомендуют только на пляжах, огороженных специальной сеткой от акул и медуз. А если вы едете на яхте в открытый океан, то воду можно лезть только в специальном гидрокостюме и под присмотром опытного гида, который следит за ситуацией. Больше всего туристов гибнет от акул и других опасных обитателей океана именно в Австралии.
Даже на тротуаре можно встретиться с крокодилом, некоторые из них вырастают до шести метров. Случаи нападения происходят регулярно. Водоемы, где водятся крокодилы, отмечаются специальным предупреждающим знаком.
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