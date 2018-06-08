Жуткие вещи, которые случаются в Австралии

К чему нужно быть готовым туристам, путешествующим по Австралии, — в нашей галерее.

Побывать на зеленом континенте хотя бы раз в жизни мечтают многие, но далеко не все знают, какие "чудеса" могут их там поджидать. Австралия — удивительная страна, поражающая воображение. И очень опасная! Здесь нужно быть начеку не только за чертой города, но даже в собственной квартире.

Из 25 видов самых опасных в мире змей почти все живут именно в Австралии. Известен случай, когда очень крупный питон заполз на крышу магазина и провалился в торговый зал.

А купаться здесь рекомендуют только на пляжах, огороженных специальной сеткой от акул и медуз. А если вы едете на яхте в открытый океан, то воду можно лезть только в специальном гидрокостюме и под присмотром опытного гида, который следит за ситуацией. Больше всего туристов гибнет от акул и других опасных обитателей океана именно в Австралии.

Даже на тротуаре можно встретиться с крокодилом, некоторые из них вырастают до шести метров. Случаи нападения происходят регулярно. Водоемы, где водятся крокодилы, отмечаются специальным предупреждающим знаком.