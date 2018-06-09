Ещё
Самые невероятные небоскребы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые невероятные небоскребы 

Рамблер 4 часа назад
Высотки начали строить в прошлом веке. Сегодня без небоскребов сложно представить большой город, но есть на планете здания, которые не просто высоки, это настоящие исполины.
1. Международный коммерческий центр (Гонконг). Построенное в 2010 году имеет высоту 484 метра. На 118 этажах расположились офисы, торговый центр, пятизвёздочный отель и парковка.
2. Шанхайский всемирный финансовый центр в Шанхай (Китай). Небоскрёб возводили 10 лет и завершили в 2008 году. 492-метровое здание внешне походит на открывашку и даже негласно так именуется. На высоте 472 метра находится самые высокая в мире смотровая площадка.
3. Тайбэй 101 (Тайвань). Небоскрёб имеет высоту 509 метров, в нём находятся рестораны, магазины и клубы. Одна из достопримечательностей здания — скоростной лифт, разгоняющийся до 60 км/ч.
4. Международный финансовый центр в Гуанчжоу (Китай). Здание возвели пару лет назад. 530-метроый небоскрёб вместил магазины, офисы, гостиницы и квартиры. Здесь также есть лифты-рекордсмены, возносящие пассажиров на верхние этажи со скоростью 72 км/ч.
5. Всемирный торговый центр 1, он же «Башня Свободы» в Нью-Йорке (США). Этот 541-метровый небоскрёб считается самым высоким в США. Кстати, высота здания символична: 541 метр равен 1776 футам. Именно в 1776 году была подписана Декларация независимости США.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем «прославилась» самая жестокая чекистка
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР40
Тест: какой вы друг1
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры11
Почему у птиц нет зубов5
Видео
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
02:11
Зачем батону нужны насечки
Вещи
10:05
Почему исчезли земные цивилизации
Места
11:10
Самые невероятные небоскребы
Места
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
12:01
Тайны и мифы Святой инквизиции
Истории
11:50
Нелепые инициативы российских депутатов
Истории
10:41
Когда люди якобы были на Марсе
Безумный мир
08:05
Темные секреты женских тюрем
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение