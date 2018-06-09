Самые невероятные небоскребы

Высотки начали строить в прошлом веке. Сегодня без небоскребов сложно представить большой город, но есть на планете здания, которые не просто высоки, это настоящие исполины.

1. Международный коммерческий центр (Гонконг). Построенное в 2010 году имеет высоту 484 метра. На 118 этажах расположились офисы, торговый центр, пятизвёздочный отель и парковка.

2. Шанхайский всемирный финансовый центр в Шанхай (Китай). Небоскрёб возводили 10 лет и завершили в 2008 году. 492-метровое здание внешне походит на открывашку и даже негласно так именуется. На высоте 472 метра находится самые высокая в мире смотровая площадка.

3. Тайбэй 101 (Тайвань). Небоскрёб имеет высоту 509 метров, в нём находятся рестораны, магазины и клубы. Одна из достопримечательностей здания — скоростной лифт, разгоняющийся до 60 км/ч.

4. Международный финансовый центр в Гуанчжоу (Китай). Здание возвели пару лет назад. 530-метроый небоскрёб вместил магазины, офисы, гостиницы и квартиры. Здесь также есть лифты-рекордсмены, возносящие пассажиров на верхние этажи со скоростью 72 км/ч.