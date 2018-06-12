Земля Санникова: зачем русские ее искали

Легендарную Землю Санникова почти два столетия искали лучшие русские мореплаватели и полярные исследователи. Но остров-призрак так и остался неоткрытым, породив тем не менее большое количество научных гипотез и загадок.

Бивень мамонта

Может, и не возникло бы всей этой «гонки» за Землей Санникова, если бы не якутские охотники, которые в начале XVIII века поняли, что добыча песца идет уже не в таких объемах, как раньше, а, следовательно, нужен иной источник дохода. Этим новым промыслом стал поиск бивней мамонта или мамонтовой кости. В поисках ценного поделочного материала охотники стали углубляться все дальше на север и увидели острова, до которых смогли добраться по льду. Впоследствии эти острова были названы Новосибирскими.

В 1770 году купцу Ляхову удается первому выправить лицензию на добычу бивней мамонта, потому два ближайших к материку острова Екатерина II велит назвать именем купца — Большой Ляховский и Малый Ляховский. После смерти Ляхова, в 1806 году право вести промысел переходит к его коллеге — купцу Сыроватскому, который отправляет на архипелаг команду якутских промышленников во главе с Матвеем Геденштромом. Цель — найти бивни мамонта.

Эврика!

Мамонтовая кость действительно была найдена. Однако не это прославило Новосибирский архипелаг и его первых исследователей. В команду первой русской экспедиции входил тот самый Яков Санников, который увидел, как над морем поднимаются «высокие каменные горы». Его мнение о том, что севернее острова Котельного существуют «обширные земли» подвергать сомнениям не стали — и это не удивительно.

Опытный полярный путешественник, открывший ранее три Новосибирских острова — Столбовой, Фаддеевский и Землю Бунге — вряд ли мог ошибаться. Геденштром наносит «Земли, виденные Санниковым» на карту и делает запись «…на северо-запад, в примерном расстоянии 70 верст, видны высокие каменные горы». В пользу существования земель выступали и ученые, наблюдавшие за птицами. Например, полярные гуси улетали на север, откуда возвращались с молодняком. Не могли же они гнездиться и выращивать потомство во льдах? Может, временным домом для них как раз и становилась относительно теплая Земля Санникова?

Туман

Опровергнуть или подтвердить наличие Земли Санникова было не так просто. Доплыть до островов можно было всего два-три месяца в году, да и то, если конец лета и осень будут теплыми. В противном случае — даже летом океан сковывают льды. Исследователи XIX века отдавали предпочтение собачьим упряжкам. Одну из таких попыток предпринял и сам Санников.

А в 20-е годы XIX века на поиски Земли отправился Петр Федорович Анжу, который вышел на ту точку, с которой Санников увидел свою Землю. Но, несмотря на чистый горизонт, на северо-западе Анжу ничего, кроме ровной ледяной глади, не увидел, при этом, в отличие от Санникова, он имел отличную оптику.

В течение двух дней экспедиция двигалась в указанном направлении, однако «предполагаемой земли не было видно». Взятые пробы донного грунта и 34-метровая глубина моря свидетельствовали о том, что суши рядом нет и в помине. Вердикт Анжу — Санников видел «туман, похожий на землю».

Новый виток

После заявления Анжу о Земле Санникова, кажется, забывают. Но через 60 лет новый толчок к поискам дают открытие американским исследователем Джорджем Де-Лонгом архипелага маленьких островов, расположенных далеко на север от острова Новая Сибирь, и статья ученого Русского географического общества г-на Григорьева, который делает предположение — острова Де-Лонга и есть «те самые» земли. Кстати, именно Григорьев впервые употребляет в печати словосочетание «Земля Санникова».

Через несколько лет, в 1885 году Академия наук решается организовать, по сути, первую научно-исследовательскую экспедицию по изучению Новосибирских островов. Ее руководителем назначается Александр Бунге, а его помощником становится барон Эдуард Толль.

Дело всей жизни

Экспедиция 1885 года коренным образом меняет жизнь Толля — он будет снова и снова пытаться достичь Земли Санникова. Да и как иначе, если 13 августа 1886 года он собственными глазами видел «ясные контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землей»!

Ясная погода позволила Толлю не только визуально определить расстояние до гор — порядка 150 верст, но и говорить об их структуре, схожей с островами Земли Франца-Иосифа. В 1893 году он снова отправляется на архипелаг — Академия поручает ему исследовать обнаруженный труп мамонта в районе реки Яны. Пункт «Изучение неизвестных частей Сибири» наделяет Толля относительной свободой действий: прежде, чем приступить к изучению останков животного, он решает еще раз посетить Новосибирские острова и опять видит на горизонте полоску гор, которые отождествляет с Землей Санникова.

Толль почти уверен, что в притягивающем его районе некогда существовал материк и, как истинный исследователь, он мучается от бесконечных вопросов, главным из которых становится загадка: как и почему этот материк, если он был, распался? В последующие годы барон Толль будет подчинять своей убежденности имеющиеся факты: Анжу не видел земли, но ведь промышленники в ее существовании не сомневались, а те, кто ее не обнаруживал, возможно, проходили севернее или им мешал густой туман. Идеи Толля нашли горячий отклик у передовых людей того времени — Менделеева, Шмидта, Карпинского, Макарова.

Догнать и перегнать!

На рубеже веков становится известно о планах канадцев, которые решают отправить в Арктику полярную экспедицию под руководством Бернье. Русскую полярную экспедицию было решено организовать незамедлительно, с размахом и с широким освещением в прессе. Специально для экспедиции было куплено норвежское китобойное судно, названное «Зарей».

Из талантливых, молодых и многообещающих специалистов Толль лично сформировал команду, было закуплено лучшее снаряжение и аппаратура. «Заря» покинул Петербург 21 июня (по старому стилю) 1890 года. Толль в сопровождении Фридриха Зееберга, Василия Горохова и Николая Дьяконова отправляются на остров Беннетта, куда через два месяца должна была прибыть и «Заря».

Однако из-за серьезных повреждений и тяжелой ледовой обстановки «Заря» не смогла подойти к острову в назначенный срок. Не дождавшись «Зари», группа Толля решает пробиваться в сторону континента… В 1903 году экспедиция, которую возглавил Александр Колчак , обнаруживает место стоянки Толля на Беннетте, дневники и ценнейшие исследовательские материалы. Толль и его коллеги не найдены. Детальное описание путешествия представлено в дневнике барона, изданного сначала в Берлине в 1909 году, а затем в сокращенном виде, в 1959 году, и в нашей стране.

Есть только миг…

Точка была поставлена исследователями прошлого века. Сначала в 1937 году команда советского ледокола «Садко» обошла место предполагаемой Земли со всех сторон — юга, севера, востока. Кроме льда ничего обнаружено не было. По просьбе академика Владимира Обручева, который известен широкой публике как автор фантастического романа «Земля Санникова», в район направляются самолеты арктической авиации.

Титанические усилия найти Землю дают результат. Отрицательный! Земли Санникова не существует! Ряд ученых приходит к выводу, что, подобно большей части Новосибирских островов, которые со временем исчезли (Васильевский, Семеновский, Меркурий, Диомида), таинственный остров представлял собой вечную мерзлоту с относительно небольшим слоем грунта. Земля Санникова просто-напросто… растаяла.