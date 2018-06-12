Ростовcкий рыбак поймал гигантского сома и обомлел

В Ростове поймали гигантского сома

Ростовчанин сумел выловить сома весом 21 килограмм.

Дмитрий Сахаров не забыл поделиться фотографиями с редкой рыбой в городском паблике "Ростов Главный".

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Удачной оказалась рыбалка в районе хутора Арпачин. В комментариях началось живое обсуждение поразительной удачи Дмитрия. И конечно, рыбаки не были бы пыбаками, если бы не рассказали о своих победах:

"2 года назад на день вдв на набережной тоже поймала 17.900 мужики его вчетвером тащили потом, жуть они большие страшные"

"я вытаскивал на 60кг… 195см…ночью, тоже полчаса воевал с ним)"

"Мой знакомый несколько лет назад ПОЙМАЛ СОМА 67 КГ"