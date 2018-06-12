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Ростовcкий рыбак поймал гигантского сома и обомлел
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В Ростове поймали гигантского сома 

Рамблер 11 часов назад
Фото: vk.com
Ростовчанин сумел выловить сома весом 21 килограмм.
Дмитрий Сахаров не забыл поделиться фотографиями с редкой рыбой в городском паблике "Ростов Главный".
vk.com
Удачной оказалась рыбалка в районе хутора Арпачин. В комментариях началось живое обсуждение поразительной удачи Дмитрия. И конечно, рыбаки не были бы пыбаками, если бы не рассказали о своих победах:
"2 года назад на день вдв на набережной тоже поймала 17.900 мужики его вчетвером тащили потом, жуть они большие страшные"
"я вытаскивал на 60кг… 195см…ночью, тоже полчаса воевал с ним)"
"Мой знакомый несколько лет назад ПОЙМАЛ СОМА 67 КГ"
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