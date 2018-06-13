6 знаменитых теремов Москвы

Москва стоит на семи холмах, пугает птиц семью высотками и управляет страной из семи теремов. Причем у каждого терема есть своя особая миссия.

Теремной дворец

Главный терем страны. Здесь, кстати, расположена резиденция Президента Российской Федерации. Теремной дворец был построен в 1636 году для царя Михаила Федоровича Романова . Современный вид дворец приобрел при его сыне — Алексее Михайловиче.

Кириллица

Миссия — управлять Россией-матушкой.

Третьяковская галерея

Сначала был просто дом. Самый обычный. Купцы Трятьяковы построили его специально для своей коллекции картин. В начале XX века на волне русского стиля пришла идея провести редизайн здания музея. В качестве креативного директора был приглашен Виктор Васнецов , который и предложил превратить галерею в русский терем. Новое лицо получило именное название «Васнецовский фасад».

Кириллица

Миссия — формировать художественный вкус у русских людей.

ГУМ

Главный универмаг страны был построен на месте так называемых «Верхних торговых рядов» в 1893 году — в самый пик торжества русского стиля в искусстве. Архитекторы здания вдохновились стилем русского узорочья, который определял лицо Московской Руси при царе Алексее Михайловиче. При этом авторы терема совместили старые добрые традиции с самыми последними технологиями. В частности это проявилось в стеклянной крыше ГУМа, созданной инженером Шуховым. На сооружение диаметром 14 метров ушло более пятидесяти тысяч пудов металла.

В середине 1890-х здание Верхних торговых рядов стало самым популярным местом в Москве для прогулок.

Кириллица

Миссия — стимулировать потребительские амбиции среди граждан России и гостей Зарубежья.

Терем художника Васнецова

Конечно, автор «Аленушки», «Снегурочки» и «Трех богатырей» просто обязан был жить в русском тереме. Виктор Михайлович Вас­­нецов сам придумал и нарисовал дом, который под его руководством в 1893-1894 годах построил архитектор Башкиров. Теперь это Дом-музей В. М. Васнецова на улице — опять же — Васнецова.

Кириллица

Миссия — вдохновлять на творчество.

Дом Игумнова на Якиманке

Искусствоведы называют этот терем, построенный в 1895 году, образцом псевдорусского стиля. Название направления звучит несколько обидно, однако статус «образца» это нивелирует. Купец Николай Игумнов был в конце XIX века тем, кого мы сегодня называем олигархами. Он владел Ярославской Большой мануфактурой и золотыми приисками в Сибири.

Нажитый капитал позволял купцу прописаться в Москве с подлинным русским размахом. Кирпич для терема специально изготавливали в Нидерландах, а кафель и изразцы — на фарфоровом заводе Кузнецова. После революции 1917 года в тереме прописались активисты пролетариата, но ненадолго. В 1938 году особняк перешел в распоряжение Франции: сначала здесь было посольство, а сегодня —резиденция французского посла.

Кириллица

Миссия — рождать во французах любовь к России.

Дом Перцовой

Было время, когда художники не населяли лофты переоборудованных фабричных зданий, а предпочитали более изысканные места обитания. В конце XIX века инженер Петр Перцов задался идеей построить доходный дом в районе Пречистенской набережной, в котором бы квартировались художники.

Сам Перцов был поклонником древнерусского стиля, поэтому было решено выстроить здание в виде терема. Эскизы дома, а также декор и интерьеры делал художник Сергей Малютин — отец русской Матрешки. Название «Дом Перцовой» терем получил, потому что строительством управляла супруга инженера. А москвичи прозвали здание «домом-сказкой».

Кириллица

Миссия — сохранять в русских людях веру в сказку.