6 знаменитых теремов Москвы 

Москва стоит на семи холмах, пугает птиц семью высотками и управляет страной из семи теремов. Причем у каждого терема есть своя особая миссия.
Теремной дворец
Главный терем страны. Здесь, кстати, расположена резиденция Президента Российской Федерации. Теремной дворец был построен в 1636 году для царя Михаила Федоровича Романова. Современный вид дворец приобрел при его сыне — Алексее Михайловиче.
Кириллица
Миссия — управлять Россией-матушкой.
Третьяковская галерея
Сначала был просто дом. Самый обычный. Купцы Трятьяковы построили его специально для своей коллекции картин. В начале XX века на волне русского стиля пришла идея провести редизайн здания музея. В качестве креативного директора был приглашен Виктор Васнецов, который и предложил превратить галерею в русский терем. Новое лицо получило именное название «Васнецовский фасад».
Кириллица
Миссия — формировать художественный вкус у русских людей.
ГУМ
Главный универмаг страны был построен на месте так называемых «Верхних торговых рядов» в 1893 году — в самый пик торжества русского стиля в искусстве. Архитекторы здания вдохновились стилем русского узорочья, который определял лицо Московской Руси при царе Алексее Михайловиче. При этом авторы терема совместили старые добрые традиции с самыми последними технологиями. В частности это проявилось в стеклянной крыше ГУМа, созданной инженером Шуховым. На сооружение диаметром 14 метров ушло более пятидесяти тысяч пудов металла.
В середине 1890-х здание Верхних торговых рядов стало самым популярным местом в Москве для прогулок.
Кириллица
Миссия — стимулировать потребительские амбиции среди граждан России и гостей Зарубежья.
Терем художника Васнецова
Конечно, автор «Аленушки», «Снегурочки» и «Трех богатырей» просто обязан был жить в русском тереме. Виктор Михайлович Васнецов сам придумал и нарисовал дом, который под его руководством в 1893-1894 годах построил архитектор Башкиров. Теперь это Дом-музей В. М. Васнецова на улице — опять же — Васнецова.
Кириллица
Миссия — вдохновлять на творчество.
Дом Игумнова на Якиманке
Искусствоведы называют этот терем, построенный в 1895 году, образцом псевдорусского стиля. Название направления звучит несколько обидно, однако статус «образца» это нивелирует. Купец Николай Игумнов был в конце XIX века тем, кого мы сегодня называем олигархами. Он владел Ярославской Большой мануфактурой и золотыми приисками в Сибири.
Нажитый капитал позволял купцу прописаться в Москве с подлинным русским размахом. Кирпич для терема специально изготавливали в Нидерландах, а кафель и изразцы — на фарфоровом заводе Кузнецова. После революции 1917 года в тереме прописались активисты пролетариата, но ненадолго. В 1938 году особняк перешел в распоряжение Франции: сначала здесь было посольство, а сегодня —резиденция французского посла.
Кириллица
Миссия — рождать во французах любовь к России.
Дом Перцовой
Было время, когда художники не населяли лофты переоборудованных фабричных зданий, а предпочитали более изысканные места обитания. В конце XIX века инженер Петр Перцов задался идеей построить доходный дом в районе Пречистенской набережной, в котором бы квартировались художники.
Сам Перцов был поклонником древнерусского стиля, поэтому было решено выстроить здание в виде терема. Эскизы дома, а также декор и интерьеры делал художник Сергей Малютин — отец русской Матрешки. Название «Дом Перцовой» терем получил, потому что строительством управляла супруга инженера. А москвичи прозвали здание «домом-сказкой».
Кириллица
Миссия — сохранять в русских людях веру в сказку.