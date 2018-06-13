Нераскрытые тайны Древнего Китая

Китай даже в 21 веке не стремится раскрываться иностранцам. С этой страной связано множество легенд и, возможно, часть из них — правда.

1. Пирамиды. Все мы знаем о египетских пирамидах, но вот китайские пирамиды — это что-то загадочное. Широкой общественности стало известно о них лишь в середине 20 века, когда их заснял американский лётчик во время Второй мировой войны. Пирамиды закрыты для посещения, они находятся в закрытых военных зонах или труднодоступных местах. Правительство страны только в 2000 году признало факт существования 400 пирамид, но подчеркнуло, что это всего лишь усыпальницы древних правителей. Самая высокая пирамида носит название «Великая белая» и, по оценкам учёных, имеет высоту 300 метров. Для сравнения можно сказать, что высота пирамиды Хеопса — 147 метров. Пока китайские власти так и не позволили исследовать пирамиды.

2. Пещеры провинции Аньхой. Огромные пещеры, позже получившие название хуашаньских, были найдены случайно в конце прошлого века. Они явно были созданы искусственно, но не упоминаются ни в одной исторической хронике. Самая большая пещера, которую называют «Подземный дворец», поражает размерами: она имеет площадь 12 000 кв. м. Древние мастера великолепно обточили камни, создав лестницы, переходы, бассейны, колонны. Любопытен факт, что пещеры Хуашаня построены на 30 градусе северной широты. На этой же широте находится легендарная гора Кайлас в Тибете, пирамиды Гизы и бермудский треугольник.

3. Великая Китайская стена строилась с 3 века до нашей эры. На её возведение потратили 2 000 лет. Стена очерчивает границы страны, её протяжённость — 9 000 км. Но некоторые учёные уверены, что столь длинное сооружение бесполезно в оборонительных целях. Кроме того, вызывает вопросы первое упоминание о стене в исторических источниках. Туристам обычно показывают хорошо сохранившийся участок неподалёку от Пекина, но в нетуристических местах стена выглядит примитивно. И ещё одна странность: бойницы в башнях должны были бы смотреть на север, ведь именно оттуда ожидались набеги кочевников, от которых стена защищала Китай. В реальности многие бойницы обращены на юг. Все эти обстоятельства заставляют сомневаться в традиционной версии о происхождении Великой Китайское стены и её предназначении.

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