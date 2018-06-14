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Безумные аттракционы для экстремалов
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Безумные аттракционы для экстремалов 

Рамблер 6 часов назад
Есть люди, которым просто необходимо постоянно испытывать острые ощущения. Прыжки с парашютом, экстремальные спуски на горных лыжах, покорение вершин — это лишь малая часть того, что по вкусу любителям адреналиновых всплесков. Впрочем, пощекотать нервы можно в парках развлечений, где специально для экстремалов установлены современные аттракционы, или в неизведанных местах, которые путешественники только начинают открывать.
1. Тем, кто обожает горнолыжные спуски, но не очень любит зиму, наверняка понравится развлечение в Никарагуа. Там сорвиголовам предлагают спуститься на доске по склону действующего вулкана Серро-Негро. Ну а тем, кто пока не освоил сноуборд, выдадут санки.
2. Если обычные прыжки с парашютом уже приелись, то самое время отправить в Непал и заняться скайдайвингом у Эвереста. Спортсмены прыгают с высоты 9 000 метров. На этой высоте воздух разрежен, поэтому необходимо брать с собой специальную аппаратуру.
3. Когда возникнет желание развлечься на воде, можно отправиться в Африку к водопаду Виктория. На краю водопада существует естественный пруд, названный Дьявольским бассейном, где купаются с сентября по декабрь. В это время в реке Замбези уровень воды снижается, поэтому купальщики могут не опасаться падения в бездну.
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