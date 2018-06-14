Как распалось Древнерусское государство 

Историки отсчитывают начало раздробленности на Руси с 1132 год, когда умер сын Владимира Мономаха, Мстислав Великий. Процесс разложения единого государства был длительным и имел множество предпосылок, во многом отличавшихся европейских.
Кризис княжеской власти
Наиболее явной причиной распада Киевской Руси принято считать кризис великокняжеской власти. Первые ростки будущего кризиса проявились еще в 1015 году со смертью Владимира Крестителя. Князь оставил после себя многочисленное потомство, причем каждый из сыновей обладал правом на Киевский «стол» по тем или иным причинам.
Святополк, хотя и имел сомнительное происхождение (сын «гречанки», вдовы великого князя Ярополка), был старшим сыном и, по традиции, главным претендентом. Однако Борис и Глеб были сыновьями Владимира от единственной «законной» жены, византийской царевны Анны и, с точки зрения православной церкви, имели больше прав на престол. В ходе разгоревшейся междоусобной войны с применением варяжских наемников и польских интервентов победу одержал Ярослав, который имел еще меньше законных оснований считаться наследником.
Взявший власть по праву сильного Ярослав Мудрый, тем не менее, пожелал установить порядок наследования. Появившаяся после него династическая система получила название «лествичной»: власть в Киеве передавалась к старшему по мужской линии. По мере того, как братья сменяли друг друга на престоле, князья также передавали друг другу города по старшинству: Чернигов, Переяславль, Смоленск и т.д. Постоянная смена правителей, казалось бы, должна была способствовать сплочению государства, ведь князья не задерживались в одной земле надолго.
Однако на деле сложная система вызывала постоянные противоречия, что ярко проявилось в междоусобицах Ярославичей. Помимо того, что родные братья повздорили из-за Киевского стола, произошедший «переход» не дал Владимиру Мономаху закрепиться в причитавшемся ему по старшинству Чернигове, в котором засели потомки Святослава Ярославича.
«Лествичная система», порождавшая войны, уже не отвечала интересам князей. В 1097 году сам Владимир Мономах, считавшийся главным сторонником княжеского единства, предложил узаконить раздробленность. Принятый на съезде в Любече принцип «Каждый да держит отчину свою» положил начало формированию местных династий.
С 1113 по 1132 государство удерживалось от распада только благодаря огромному авторитету Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого. На местах уже шел процесс укрепления власти мелких князей, а над некоторыми частями государства, такими как Великий Новгород, киевский князь не имел никакой власти.
Вместе с укреплением местных династий падало значение столицы государства, Киева, который уже не представлял интереса ни как экономический, ни как политический центр. Ярче всего это пренебрежение Киевом проявилось в 1169 году, когда Андрей Боголюбский взял некогда великую столицу «на щит» и отдал ее на разграбление своим союзникам. «Мать городов русских» окончательно утратила былое величие.
Распад единого рынка
Главной задачей создания Древнерусского государства было установление контроля над путем «Из варяг в греки». Именно с этой целью в 882 году Олег объединил воедино столь отдаленные друг от друга Старую Ладогу и Киев. Выгодная торговля с Византией диктовала также необходимость налогообложения местного населения.
Все это привело к формированию единого внутреннего рынка, ориентированного на экспорт. Появление на границах Древнерусского государства половцев сделало опасным прежний путь по днепровским порогам, в то же время росло значение торгового пути «Из варяг в арабы» по Волге. Экономика государства перестала быть экспортоориентированной и замкнулась в рамках отдельных земель, будущих независимых княжеств. Натуральное хозяйство не способствовало усилению связей и понижало роль крупных торговых центров, в частности, Киева.
С другой стороны, на окраинах страны усиливались торговые связи с заграницей. Например, Галицко-Волынское княжество ориентировалось на Польшу и Венгрию, в то время как Великий Новгород наращивал товарооборот с немецкими городами и Швецией. Их самостоятельность от центра росла, а необходимость товарах из русских княжеств сокращалась.
По-прежнему Новгород сильно зависел от поставок зерна с юга через Торжок. Этой уязвимостью новгородцев нередко пользовались владимирские князья, перекрывая доступ продовольствия в малоплодородные северные земли, чтобы устрашить вольную республику. Такие операции не способствовали единству княжеств.
Разные модели
Еще одной причиной, по которой разошлись пути русских княжеств, было различие в моделях управления. Во многом они определялись природными условиями и соседями княжеств. На Северо-востоке все еще происходила колонизация земель, жизнь здесь, в основном строилась вокруг торгово-ремесленных центров, городов, население которых зависело от князя.
Потоки переселенцев с юга, гонимые половецкой угрозой, были обязаны своим благополучием правителю, что делало власть боярской элиты незначительной. В будущем подобные отношения станут основой ядра Московского княжества, объединившего вокруг себя все русские земли. Напротив, на юге, в Галицко-Волынской земле почва была плодородной, и бояре-землевладельцы, соответственно, сильнее. Они нередко диктовали свою волю князьям и даже свергали их, часто при содействии венгерского и польского королей.
На севере, в Новгородской земле, сложилась совершенно иная модель властных отношений. Хотя современные исследователи не готовы назвать Господин Великий Новгород полноценной республикой, социальная база власти здесь была значительно шире.
Большую роль в управлении торговым городом и его пригородами наравне с крупными боярскими родами играло народное вече. Предприимчивые жители города гордились новгородскими «вольностями», что разительно отличало их от подданных Владимиро-Суздальского князя-суверена.
В результате столь различные по способу внутреннего управления княжества уже не могли быть частью одного государства. Процесс распада, начавшийся с кризиса великокняжеской власти, был завершен усилением различия между землями. Все это дополнялось развалом единого рынка и ориентацией окраинных земель на связи с заграницей. В 1134 году новгородский летописец подвел неутешительный итог: «И разадрася вся земля Русская».