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Тайные места, куда вы никогда не попадете
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Тайные места, куда вы никогда не попадете 

Рамблер 10 часов назад
Наверняка есть места, где вы хотели бы побывать, но пока не успели осуществить мечту. Но есть на планете и такие уголки, куда вы не попадёте, даже если очень сильно захотите и будете готовы заплатить значительную сумму.
1. Межгорье, Россия. Этот закрытый город, основанный в 1979 году, находится неподалёку от столицы Башкирии Уфы. Ходят слухи, что там расположена российская сокровищница, запас продуктов и бункер для руководителей страны на случай ядерной войны. Ещё поговаривают, что в Межгорье строят подземный город, запасную столицу России.
2. Остров Повелья, Италия. Остров находится всего в 5 км от Венеции и имеет поистине жуткую репутацию. Во время чумы в 16 веке сюда свозили больных, здесь они доживали последние дни. Тела умерших сжигали. В начале 20 века на Повелье организовали психиатрическую клинку. Некоторые уверены, что главный врач ставил бесчеловечные эксперименты над пациентами, а доктора видели души умерших.
3. Зона 51, США. Зона 51 — секретная военная база, где, по слухам, проводят исследования инопланетян и изучают их технологии. Эта база часто фигурирует в фантастических фильмах, и не исключено, что там действительно происходит что-то странное, ведь правительство США упорно не желает давать каких-либо комментариев по поводу этой базы.
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