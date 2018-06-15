Тайные места, куда вы никогда не попадете

Наверняка есть места, где вы хотели бы побывать, но пока не успели осуществить мечту. Но есть на планете и такие уголки, куда вы не попадёте, даже если очень сильно захотите и будете готовы заплатить значительную сумму.

1. Межгорье, Россия. Этот закрытый город, основанный в 1979 году, находится неподалёку от столицы Башкирии Уфы. Ходят слухи, что там расположена российская сокровищница, запас продуктов и бункер для руководителей страны на случай ядерной войны. Ещё поговаривают, что в Межгорье строят подземный город, запасную столицу России.

2. Остров Повелья, Италия. Остров находится всего в 5 км от Венеции и имеет поистине жуткую репутацию. Во время чумы в 16 веке сюда свозили больных, здесь они доживали последние дни. Тела умерших сжигали. В начале 20 века на Повелье организовали психиатрическую клинку. Некоторые уверены, что главный врач ставил бесчеловечные эксперименты над пациентами, а доктора видели души умерших.

3. Зона 51, США. Зона 51 — секретная военная база, где, по слухам, проводят исследования инопланетян и изучают их технологии. Эта база часто фигурирует в фантастических фильмах, и не исключено, что там действительно происходит что-то странное, ведь правительство США упорно не желает давать каких-либо комментариев по поводу этой базы.