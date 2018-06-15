Что странного нашли в Антарктиде

Исследователей всегда привлекали неизведанные земли, в том числе льды Антарктиды и Гренландии. Льды формировались миллионы лет, так что вполне можно ожидать, что они хранят кое-какие тайны. Вот лишь несколько любопытных находок, сделанных учёными.

1. Озеро Восток — крупнейшее в Антарктиде, его возраст — примерно 25 миллионов лет. Специалисты предполагали, что в озере могла бы быть жизнь. После того, как здесь пробурили скважину и взяли пробы воды, оказалось, что в озере обитают бактерии нового класса, которые прежде никогда не встречались на планете.

2. Австралийские учёные, исследовавшие подводный мир Антарктиды, обнаружили на двухкилометровой глубине новые виды морских существ, в том числе гигантских морских пауков и червей.

3. Учёные из Канады заметили в Антарктиде огромную дыру размером с Нидерланды. До сих пор неизвестно, что стало причиной образования этой дыры.