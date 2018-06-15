Что странного нашли в Антарктиде 

Исследователей всегда привлекали неизведанные земли, в том числе льды Антарктиды и Гренландии. Льды формировались миллионы лет, так что вполне можно ожидать, что они хранят кое-какие тайны. Вот лишь несколько любопытных находок, сделанных учёными.
1. Озеро Восток — крупнейшее в Антарктиде, его возраст — примерно 25 миллионов лет. Специалисты предполагали, что в озере могла бы быть жизнь. После того, как здесь пробурили скважину и взяли пробы воды, оказалось, что в озере обитают бактерии нового класса, которые прежде никогда не встречались на планете.
2. Австралийские учёные, исследовавшие подводный мир Антарктиды, обнаружили на двухкилометровой глубине новые виды морских существ, в том числе гигантских морских пауков и червей.
3. Учёные из Канады заметили в Антарктиде огромную дыру размером с Нидерланды. До сих пор неизвестно, что стало причиной образования этой дыры.
4. В 1984 году в Антарктиде нашли марсианский метеорит. Спустя 12 лет учёные НАСА заявили, что в структуре этого метеорита обнаружены окаменевшие структуры, напоминающие бактерии. Также там обнаружили нанобактерии, которые в несколько раз меньше всех изученных на сегодня клеточных форм жизни.