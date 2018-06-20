Как выглядит мир без людей

1/17 Такой псевдоним выбран неслучайно — по словам the_architext, «все может рассказать историю, если вы готовы слышать». Фото: @the_architext

2/17 В своем Instagram архитектор рассказывает истории в основном об опустевших городах — красивые и немного жутковатые. Фото: @the_architext

3/17 Яркие краски и необычные ракурсы не сбивают, а только обостряют волнующие ощущения от контакта с безлюдным миром. Фото: @the_architext

4/17 the_architext живет на два города — Афины и Париж. Фото: @the_architext

5/17 Большинство своих снимков он делает, конечно, в Афинах — где еще найдешь такое изобилие живописной рухляди и заброшенных уголков. И пугающих сюжетов. Фото: @the_architext

6/17 Постапокалиптическое настроение так и брызжет из снимков архитектора, сквозит в цветах, ракурсах и фактурах. Фото: @the_architext

7/17 Трибуны стадиона без болельщиков в объективе the_architext выглядят как жизнерадостный кусочек пустоты. Фото: @the_architext

8/17 Этот снимок автор назвал «Лабиринт фавна». Фото: @the_architext

9/17 А это — «Смелость». В контексте остальных кадров уже не верится, что вокруг, может быть, прямо в момент съемки кипит городская жизнь. Фото: @the_architext

10/17 Обезлюдевший Лувр автор превращает в «золотую волну». Фото: @the_architext

11/17 Заброшенный греческий санаторий выглядит как готовая декорация к триллеру. Фото: @the_architext

12/17 «Располагайтесь с комфортом», — приглашает архитектор. Интересно, что бы подумали потомки, если бы составляли впечатление о наших жилищах именно по этим снимкам? Фото: @the_architext

13/17 Постапокалиптическую картину мира the_architext гармонично дополняют заброшенные средства транспорта. Фото: @the_architext

14/17 «Крушение». Главное — не забывать, что мы все еще на этом свете, и в каком-нибудь получасе от места крушения все еще кипит жизнь. Наслаждение уютной безысходностью the_architext от такого контраста будет только острее. Фото: @the_architext

15/17 Этот автобус, например, явно никуда не едет уже лет 20. Фото: @the_architext

16/17 И, конечно, брошенные в опустевшем мире детские игрушки — картина проймет даже прожженного циника. Фото: @the_architext