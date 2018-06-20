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Как выглядит мир без людей
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dom.lenta.ru 1 час назад
Он снимает мир без людей. Эти кадры заставляют вздрогнуть.
1/17  Такой псевдоним выбран неслучайно — по словам the_architext, «все может рассказать историю, если вы готовы слышать».
Фото:
2/17  В своем Instagram архитектор рассказывает истории в основном об опустевших городах — красивые и немного жутковатые.
Фото:
3/17  Яркие краски и необычные ракурсы не сбивают, а только обостряют волнующие ощущения от контакта с безлюдным миром.
Фото:
4/17  the_architext живет на два города — Афины и Париж.
Фото:
5/17  Большинство своих снимков он делает, конечно, в Афинах — где еще найдешь такое изобилие живописной рухляди и заброшенных уголков. И пугающих сюжетов.
Фото:
6/17  Постапокалиптическое настроение так и брызжет из снимков архитектора, сквозит в цветах, ракурсах и фактурах.
Фото:
7/17  Трибуны стадиона без болельщиков в объективе the_architext выглядят как жизнерадостный кусочек пустоты.
Фото:
8/17  Этот снимок автор назвал «Лабиринт фавна».
Фото:
9/17  А это — «Смелость». В контексте остальных кадров уже не верится, что вокруг, может быть, прямо в момент съемки кипит городская жизнь.
Фото:
10/17  Обезлюдевший Лувр автор превращает в «золотую волну».
Фото:
11/17  Заброшенный греческий санаторий выглядит как готовая декорация к триллеру.
Фото:
12/17  «Располагайтесь с комфортом», — приглашает архитектор. Интересно, что бы подумали потомки, если бы составляли впечатление о наших жилищах именно по этим снимкам?
Фото:
13/17  Постапокалиптическую картину мира the_architext гармонично дополняют заброшенные средства транспорта.
Фото:
14/17  «Крушение». Главное — не забывать, что мы все еще на этом свете, и в каком-нибудь получасе от места крушения все еще кипит жизнь. Наслаждение уютной безысходностью the_architext от такого контраста будет только острее.
Фото:
15/17  Этот автобус, например, явно никуда не едет уже лет 20.
Фото:
16/17  И, конечно, брошенные в опустевшем мире детские игрушки — картина проймет даже прожженного циника.
Фото:
17/17  Этот трейлер под Афинами явно стал прибежищем для кого-то из последних жителей постапокалиптического мира.
Фото:
Как будут выглядеть города, если на планете не останется людей? Этим вопросом неоднократно задавались режиссеры фильмов постапокалиптического жанра. Но показать пустынные мегаполисы можно и не прибегая к спецэффектам, доказывает греческий архитектор, в соцсетях называющий себя the_architext.
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