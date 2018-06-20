Как выглядит мир без людей

Он снимает мир без людей. Эти кадры заставляют вздрогнуть.
1/17 Такой псевдоним выбран неслучайно — по словам the_architext, «все может рассказать историю, если вы готовы слышать».
Фото:
@the_architext
2/17 В своем Instagram архитектор рассказывает истории в основном об опустевших городах — красивые и немного жутковатые.
Фото:
@the_architext
3/17 Яркие краски и необычные ракурсы не сбивают, а только обостряют волнующие ощущения от контакта с безлюдным миром.
Фото:
@the_architext
4/17 the_architext живет на два города — Афины и Париж.
Фото:
@the_architext
5/17 Большинство своих снимков он делает, конечно, в Афинах — где еще найдешь такое изобилие живописной рухляди и заброшенных уголков. И пугающих сюжетов.
Фото:
@the_architext
6/17 Постапокалиптическое настроение так и брызжет из снимков архитектора, сквозит в цветах, ракурсах и фактурах.
Фото:
@the_architext
7/17 Трибуны стадиона без болельщиков в объективе the_architext выглядят как жизнерадостный кусочек пустоты.
Фото:
@the_architext
8/17 Этот снимок автор назвал «Лабиринт фавна».
Фото:
@the_architext
9/17 А это — «Смелость». В контексте остальных кадров уже не верится, что вокруг, может быть, прямо в момент съемки кипит городская жизнь.
Фото:
@the_architext
10/17 Обезлюдевший Лувр автор превращает в «золотую волну».
Фото:
@the_architext
11/17 Заброшенный греческий санаторий выглядит как готовая декорация к триллеру.
Фото:
@the_architext
12/17 «Располагайтесь с комфортом», — приглашает архитектор. Интересно, что бы подумали потомки, если бы составляли впечатление о наших жилищах именно по этим снимкам?
Фото:
@the_architext
13/17 Постапокалиптическую картину мира the_architext гармонично дополняют заброшенные средства транспорта.
Фото:
@the_architext
14/17 «Крушение». Главное — не забывать, что мы все еще на этом свете, и в каком-нибудь получасе от места крушения все еще кипит жизнь. Наслаждение уютной безысходностью the_architext от такого контраста будет только острее.
Фото:
@the_architext
15/17 Этот автобус, например, явно никуда не едет уже лет 20.
Фото:
@the_architext
16/17 И, конечно, брошенные в опустевшем мире детские игрушки — картина проймет даже прожженного циника.
Фото:
@the_architext
17/17 Этот трейлер под Афинами явно стал прибежищем для кого-то из последних жителей постапокалиптического мира.
Фото:
@the_architext
Как будут выглядеть города, если на планете не останется людей? Этим вопросом неоднократно задавались режиссеры фильмов постапокалиптического жанра. Но показать пустынные мегаполисы можно и не прибегая к спецэффектам, доказывает греческий архитектор, в соцсетях называющий себя the_architext.