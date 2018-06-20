Запретная зона: что скрывает секретный этаж отеля в Пхеньяне

В ходе недельного путешествия по Северной Корее турист из США Кельвин Сун сумел попасть на пятый этаж размещенного в Пхеньяне отеля «Янгакто». Как оказалось, это место закрыто для путешественников, и именно после попытки украсть оттуда плакат другой соотечественник Суна, Отто Уормбир, сперва оказался в тюрьме КНДР, а потом впал в кому и скончался.

В закрытой стране Кельвин Сун провел порядка недели, и за это время ему удалось попасть на пятый этаж «Янгакто». Проехать в саму КНДР было просто, а путешествовал там американец с группой еще нескольких десятков туристов. Поселили последних в вышеупомянутой гостинице, которая считается одной из высочайших в Пхеньяне.

По прибытии в страну в 2011 году Сун был ошарашен тем, насколько серая и однотонная атмосфера в столице, и город разительно контрастировал с Пекином, где американец побывал перед этим. Сопровождали «гостей» трое гидов, ранее служивших в рядах корейской армии. С ними удалось завести дружбу, и концу поездки они даже позволяли делать фото местных достопримечательностей.

Туристов водили по доступным для посторонних местам и на стрельбище, а американцам задавали много вопросов о США. Притом у жителей КНДР имелось сформированное мнение о Штатах, исключительно негативное. Впрочем, композиции Майкла Джексона многим местным приходились по душе, а также их можно было услышать в некоторых ночных клубах.

В ночь перед отъездом, после застолья в компании гидов, путешественники решили посмотреть, что есть в гостинице, где они живут. Здание «Янгакто» насчитывает 47 этажей, тут есть рестораны и даже боулинг. В номерах имеются телевизоры, но показывают они старые новости, притом нередко по кругу. Поскольку раньше за гостями следили гиды, заключительный вечер в одиночестве компания решила провести за изучением отеля, к тому же, запретов на прогулки по зданию не было. Однако оказавшись в лифте кто-то из путешественников заметил отсутствие кнопки пятого этажа. После четвертого сразу следовал шел шестой.

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Слухи о «загадочном» пятом этаже в Сети ходили давно, но туристы не думали, что делают что-то запретное, пытаясь найти его, ведь они не первые, кому удалось сюда забрести. Спустилась компания по лестнице, а оказавшись на месте заметила, что потолки тут намного ниже, пока вход на этаж не охранялся и дверь была открыта. Многие делали фото и снимали видео. На стенах имелись плакаты с антиамериканскими и антияпонскими мотивами, некоторые из них также посвящались Ким Чен Иру . Через несколько минут появился незнакомец, который не казался рассерженным и спокойно поинтересовался, не потерялись ли туристы. Они кивнули, после чего мужчина указал на лифт и порекомендовал воспользоваться им, но разводить гостей по комнатам не стал. Спустя время некоторые из группы даже решили вернуться и продолжить экскурсию на пятом этаже, поскольку сочли, что имевшая там место встреча не была страшной.

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На месте кто-то из путешественников наткнулся на дверь с кирпичной стеной, где имелась еще одна лестница на другой этаж. Фактически, это оказался этаж внутри этажа. Там находилось еще больше плакатов, преимущественно пропагандирующих антиамериканские настроения. Вернулась в комнаты группа только к пяти утра, начав собирать вещи, ведь спустя пару часов автобус должен был везти их в аэропорт. Их остановили как раз перед уездом сотрудники отеля, заявив, что кто-то украл полотенца, и чтобы уехать, их придется вернуть. Виновный не хотел признаваться, поэтому гиды договорились, что охрана выйдет из автобуса и повернется к транспорту спиной, а «вор» просто положит украденное на пол. Именно так полотенца и вернули. Туристы успешно добрались до аэропорта и без происшествий улетели домой, и о пятом этаже Сун не вспоминал до 2015. Именно тогда студент из США Отто Уормбир оказался на том же этаже, пытаясь украсть один из пропагандистских плакатов. Молодого человека осудили на 15 лет каторги, а затем он заболел, впал в кому и скончался летом 2017. До сих пор не установлено, как это произошло и кто виноват. Притом сами корейцы открыто не признавали, что плакат взят на тайном этаже, вообще отрицая его существование. После инцидента с Уормбиром многие туроператоры перестали принимать в Северной Корее туристов из США, а еще в упоминаниях на сайтах появился запрет на посещение пятого этажа. Вспоминая прошлый опыт, Сун понимает, какому риску подвергал себя в 2011, призывая уважать обычаи чужих стран.