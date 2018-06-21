Археологи проводят раскопки на месте «Вудстока»

Археологи исследуют поле, на котором проводился «Вудсток»

Археологи из Бингемтонского университета в США провели масштабные раскопки на территории, где проходил рок-фестиваль Вудсток, чтобы воссоздать расположение сцены и других конструкций, возведенных на время фестиваля. О результатах раскопок они рассказали изданию The Washington Post.

Вудстокская ярмарка музыки и искусств прошла с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм в сельской местности Нью-Йорка. Фестиваль посетило почти полмиллиона человек.

Исследователи решили спустя почти 50 лет создать карту фестиваля. Для этого было необходимо уточнить границы, в пределах которых располагалась толпа, место, где находилась наскоро построенная сцена, расположение фонарей и громкоговорителей. Снимки с фестиваля, в том числе и сделанные с воздуха, оказались неподходящими для того, чтобы точно восстановить картину.

Сами находки оказались не слишком примечательными — алюминиевые банки, разбитые бутылки. Тем не менее, с них помощью можно установить, на коком уровне находилась почва в год проведения фестиваля. Одной из ключевых находок стали следы от столбов забора, отделявшего сцену от публики — как отмечают исследователи, их можно использовать в качестве отправной точки.