Город рыбаков, который поглотила природа

Природа всегда действует изощреннее и изобретательнее любой нашей фантазии. Мы много раз видели заброшенные города в кино, но в реальности захват города окружающей средой может быть гораздо более пугающим. Побывавший на архипелаге Чжоушань фотограф обнаружил целый опустевший и пугающий город, который полностью поглотила окружающая растительность.

Расположенный в Восточно-Китайском море архипелаг Чжоушань состоит из 1390 островов и 3306 рифов. В его состав входит и 400 островов Шэнсы, известных своими пляжами и горными пейзажами.

Хотя Китай и считается одной из наиболее густонаселенных стран, а площадь каждого острова Шэнсы составляет более 500 кв.м., из 400 обитаемы всего 18 островов. А один из них его жители решили покинуть несколько лет назад.

Главным промыслом острова долгие годы была рыбалка. Когда в регионе активно начали развивать судостроение и сферу туризма, рыбный промысел сократился в несколько раз. В результате многие рыбацкие деревушки оказались заброшены, и Goqui — лишь одна из них.

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Сейчас крошечная рыбацкая деревня в устье реки Янцзы напоминает декорации к постапокалиптическому фильму.

Стоило людям покинуть место, как в оставшейся в запустении деревне природа начала заново «отвоевывать» свою территорию.

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Благодаря теплому и влажному климату среди фасадов домов разрослись настоящие джунгли, практически полностью спрятавшие конструкции.

Все дома покрыты густыми зелеными лианами девичьего винограда.

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Выглядит это так, будто над живым декором построек поработала команда ландшафтных дизайнеров.

Растительность полностью поглотила постройки, сделав их частью окружающего пейзажа.

Панорама острова Goqui дает четкое представление о том, как бы мог выглядеть мир без людей после глобальной катастрофы.