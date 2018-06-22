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Город рыбаков, который поглотила природа
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Город рыбаков, который поглотила природа 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Природа всегда действует изощреннее и изобретательнее любой нашей фантазии. Мы много раз видели заброшенные города в кино, но в реальности захват города окружающей средой может быть гораздо более пугающим. Побывавший на архипелаге Чжоушань фотограф обнаружил целый опустевший и пугающий город, который полностью поглотила окружающая растительность.
Расположенный в Восточно-Китайском море архипелаг Чжоушань состоит из 1390 островов и 3306 рифов. В его состав входит и 400 островов Шэнсы, известных своими пляжами и горными пейзажами.
Хотя Китай и считается одной из наиболее густонаселенных стран, а площадь каждого острова Шэнсы составляет более 500 кв.м., из 400 обитаемы всего 18 островов. А один из них его жители решили покинуть несколько лет назад.
Главным промыслом острова долгие годы была рыбалка. Когда в регионе активно начали развивать судостроение и сферу туризма, рыбный промысел сократился в несколько раз. В результате многие рыбацкие деревушки оказались заброшены, и Goqui — лишь одна из них.
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Сейчас крошечная рыбацкая деревня в устье реки Янцзы напоминает декорации к постапокалиптическому фильму.
Стоило людям покинуть место, как в оставшейся в запустении деревне природа начала заново «отвоевывать» свою территорию.
dnpmag.com
Благодаря теплому и влажному климату среди фасадов домов разрослись настоящие джунгли, практически полностью спрятавшие конструкции.
Все дома покрыты густыми зелеными лианами девичьего винограда.
dnpmag.com
Выглядит это так, будто над живым декором построек поработала команда ландшафтных дизайнеров.
Растительность полностью поглотила постройки, сделав их частью окружающего пейзажа.
Панорама острова Goqui дает четкое представление о том, как бы мог выглядеть мир без людей после глобальной катастрофы.
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