В Калифорнии продается город-призрак

Заброшенный город XIX века Серро-Гордо в горах Калифорнии продается за 925 тысяч долларов. На 300 акрах земли сохранились 22 постройки, в том числе отель, церковь, салун и дом коменданта.

Серро-Гордо, основанный в 1865 году, был богат серебром, которое вместе с другими металлами в большом количестве добывали шахтеры. Однако после того, как цены на серебро упали и бизнес перестал быть прибыльным, жители покинули это место.

Семья, которая сегодня владеет городом, рассчитывает продать эту территорию тем, кто сохранит ее историю и природу. Предлагается даже создать здесь тематический парк.

Сейчас город открыт для посещения туристов, кроме того, его защищают от черных археологов.