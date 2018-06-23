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В Калифорнии продается город-призрак
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В Калифорнии продается город-призрак 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Заброшенный город XIX века Серро-Гордо в горах Калифорнии продается за 925 тысяч долларов. На 300 акрах земли сохранились 22 постройки, в том числе отель, церковь, салун и дом коменданта.
Серро-Гордо, основанный в 1865 году, был богат серебром, которое вместе с другими металлами в большом количестве добывали шахтеры. Однако после того, как цены на серебро упали и бизнес перестал быть прибыльным, жители покинули это место.
Семья, которая сегодня владеет городом, рассчитывает продать эту территорию тем, кто сохранит ее историю и природу. Предлагается даже создать здесь тематический парк.
Сейчас город открыт для посещения туристов, кроме того, его защищают от черных археологов.
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