«Местные обращают внимание на иностранок»

Жительница Москвы Ксения загорелась желанием переехать на Сицилию и поступила в университет. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни в Италии.

Я живу в Палермо, на Сицилии. Нет единственной причины, по которой я переехала в этот рай. Побывав здесь впервые пять лет назад и вернувшись в Москву, я поняла, что мое единственное желание — остаться навсегда на том острове моей мечты. Меня не покидало невероятно сильное ощущение, что там мне знаком каждый камушек, я не могла забыть это место.

И тогда я твердо решила, что по окончании университета перееду на Сицилию. Город для меня был не так важен, как сам остров. Через три года, когда нагрузки в университете уже были не такими интенсивными, я начала усиленно учить итальянский. Параллельно продолжала посещать Италию, изучила ее северную часть и убедилась, что именно Сицилия зовет меня.

Наконец я начала искать способ переезда и остановилась на учебе в университете, так как просто найти работу и перебраться туда на ПМЖ намного сложнее. В это же время я познакомилась с моим молодым человеком, и по воле судьбы он оказался из небольшого прибрежного сицилийского города Чефалу. Год мы общались на расстоянии, что, конечно, было очень сложно.

Итак, я наконец поехала в университет, где мне нужно было сдавать экзамен по итальянскому языку, истории и культуре Италии. Экзамен был устным. Пройдя его, я получила документ о зачислении в университет Палермо. Далее следовало собрать довольно большое количество документов и предоставить переводы дипломов в визовый центр Италии. Визу дали где-то через неделю. Кстати, учиться в Италии достаточно интересно, но немного сложно. И даже не только из-за того, что весь процесс происходит на неродном языке, а скорее из-за требований: чтобы сдать экзамены, приходилось все усиленно зубрить. Хотя, возможно, это только мои ощущения. В университете Палермо учеба бесплатная, оплачиваешь только налог в размере 150 евро в год.

Публикация от Преподаватель английского (@kseniabag) 24 Июн 2018 в 6:50 PDT

В первое время на Сицилии я чувствовала себя абсолютно так же, как и сейчас, то есть как дома. Влиться и войти в ритм жизни оказалось довольно легко. Возможно, так случилась потому, что предыдущие пять лет я ездила сюда отдыхать, приезжала в гости к молодому человеку и уже представляла себе особенности местной жизни.

Конечно, друзья и знакомые из России интересуются моей жизнью. Кто-то радуется, кто-то относится с насмешкой, утверждая, что в России лучше. Некоторые говорят: «Ваша Сицилия — это большая деревня» — и, с одной стороны, доля правды в этом есть. Число удобств не сравнится с Москвой, ритм жизни здесь на порядок медленнее, и привыкшие к мегаполису могут здесь просто заскучать. Но, с другой стороны, ищущий всегда найдет, чем заняться.

С общественным транспортом здесь непросто. Автобусы ходят не так часто, как хотелось бы. В другом большом сицилийском городе Катании автобус вообще можно встретить раз в час… Здесь также есть трамвай и метро. Чаще всего я передвигаюсь пешком или на поезде, если нужно поехать в удаленные места. Популярны велосипеды, в том числе и на батареях. Я мечтаю о скутере или машине, правда, для этого мне придется получать итальянские права.

Да, сицилийцы не просто медлительные, а очень медленные. К примеру, в банке мне делал карту милый пожилой мужчина, который постоянно отвлекался на шутки с коллегой и по прошествии полутора часов так и не справился с моим делом. Но это еще ничего — моей подруге пришлось ходить за картой четыре дня! Но меня это не напрягает.

С работой здесь непросто: ее не очень много, и в любом месте требуется хорошее знание итальянского языка. В летний сезон заработать немного проще, особенно в отелях и ресторанах. К примеру, пара моих подруг подрабатывают переводчиками. На российские дипломы никто не смотрит, роль играет итальянское образование и опыт работы. Лучше всего работать по контракту, тогда визу из учебной можно перевести в рабочую. Как сделать рабочую визу без учебы, не знаю, но слышала, что сейчас для россиян это сложно, в том числе из-за политической ситуации.

Я работаю удаленно — преподаю английский язык по скайпу. Люди здесь безумно приятные — открытые или, как они сами себя называют, теплые, всегда готовы прийти на помощь. Поисками друзей я не занималась, они быстро обнаружились сами, в том числе русские девочки, с которыми я поступала в университет. С местными, конечно, есть разница в менталитете, но все преодолимо, я считаю. К примеру, для местных жителей обед — очень важная часть дня, он происходит всегда и только в час дня, а опоздание приравнивается к катастрофе.

Местные мужчины обращают внимание на иностранок: идешь по улице и слышишь вслед: «Bella, bella…» (красавица). Большинство из них невероятно ревнивые и безмерно красивые. Однажды я ловила косые взгляды женщин, но вполне возможно, что их привлекала моя яркая одежда. Все-таки большинство здесь предпочитают синие джинсы и футболки. Еще сицилийцы очень громогласные и экспрессивные. В целом итальянцы очень хорошо и уважительно относятся к русским, а я стараюсь подстраиваться под их образ жизни и вжиться в здешний ритм, поскольку понимаю, что это я переехала в их страну.

Жилье для студентов найти несложно: есть много специальных групп в Facebook, где публикуют объявления об аренде комнат. Я воспользовалась этим вариантом и живу с другими студентками-итальянками. В арендную плату за комнату коммунальные платежи не входят, мы платим по счетам раз в два месяца примерно по 50 евро с человека. К слову, в таком окружении отлично получается тренировать итальянский. Летом температура воздуха доходит до +40 градусов, а зимой опускается до +12. Температура в доме зимой сравнима с уличной, поэтому мы пользуемся специальными газовыми печками, так как обычного отопления нет, но всего на два часа в день, иначе приходят огромные счета.

Публикация от Преподаватель английского (@kseniabag) 17 Июн 2018 в 3:35 PDT

Некоторые мои подруги живут в студенческом общежитии, а обедаем мы все вместе в студенческой столовой. Очень вкусно готовят и там, и в ресторанах, а вот таких кафешек, как в Москве, где бы нашлось множество разных блюд на любой вкус, нет. И по ним я действительно скучаю.

Здесь в любом кафе огромное количество выпечки и сладостей с кофе, но вот поесть мюсли или блинчики, к сожалению, не удастся. Зато вкуснейшие морепродукты, фрукты и овощи продаются прямо на улице. И все это по приемлемым ценам. Как мне кажется, цены и на другую еду здесь умеренные.

По вечерам здесь принято «выходить», будь то прогулка или вечер в баре. Очень популярны дискотеки и карибская музыка, многие танцуют сальсу и бачату. Практически в каждом спортзале можно научиться танцевать, а затем попрактиковать свежие знания в клубах.

Скучаю ли я по Москве? Неоднозначный вопрос. Жить здесь мне очень нравится. Конечно, я скучаю по друзьям и семье, но мы стараемся находить возможность видеться почаще.

Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, — в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.