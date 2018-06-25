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Самое уединенное место на Земле: маяк Тридрангар
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Самое уединенное место на Земле: маяк Тридрангар 

Рамблер 12 часов назад
Фото: facebook.com
Маяк у берегов Исландии расположен на высоте около 40 метров над Атлантическим океаном.
Тридрангар, находящийся на вершине необитаемой скалы Хайдрангур, в 10 километрах от берегов Исландии, вероятно, самый уединенный маяк из всех существующих в мире.
facebook.com
Популярным он стал благодаря певцу Джастину Биберу, который в 2009 году выложил в соцсети снимок корреспондента газеты Morgunblaðið Арни Сэберга, фото тут же стало вирусным.
Здание маяка соорудили в 1939, и раньше оно обслуживалось смотрителем, но после капитального ремонта в 2001 маяк стал полностью автоматический.
facebook.com
Подняться на каменный утес можно только на вертолете в ясную погода, которая редко бывает на побережьях Исландии. Тем не менее время от времени сюда прилетают рабочие проверить состояние маяка.
facebook.com
Так, пилот Гисли Гисласон снял завораживающее видео, когда приближался к утесу на вертолете. Команда рабочих провела ночь на острове и осталась в восторге от открывающихся отсюда видов.
По словам посещающих маяк работников, сложно представить себе более уединенное место, чем этот каменный утес. Однако Тридрангар, несмотря на труднодоступное расположение, регулярно попадает на снимки путешественников. Кроме того, у маяка есть своя страничка в Фейсбуке.
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