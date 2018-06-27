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Названы страны с самыми строгими законами
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Названы страны с самыми строгими законами 

Рамблер 3 часа назад
В каждой стране существуют свои законы. Порой они кажутся курьёзными, но иногда законы очень строги. Перед тем, как отправляться путешествовать, не лишним будет узнать, что не стоит делать в том или ином государстве.
1. В Китае за мошенничество и взятки могут вынести смертный приговор. Здесь же людям запрещается притворяться перед туристами актёром Джеки Чаном и раздавать автографы за деньги. А вот студенты, которые жуют жевательную резинку на занятиях, запросто могут быть отчислены из учебного заведения.
2. В ОАЭ штрафуют за выброшенный на улице мусор, а за чрезмерно откровенный наряд могут даже арестовать. Также под арест отправят парочку, слишком активно проявляющую чувства.
3. В Афганистане в заключение может отправиться портной, снимавший мерки с дам-клиенток. А женщины, которые пользуются лаком для ногтей, могут лишиться пальцев.
4. В Таиланде посадят в тюрьму на 15 лет за высмеивание короля страны или его фотографий, а за жевание жевательной резинки выписывают штраф. Если мужчина надумает прокатиться в машине без рубашки, его тоже ждёт штраф.
5. В Сингапуре оштрафуют того, кто занесёт в общественный транспорт фрукт дуриан со специфическим запахом, выкинет окурок мимо урны или зайдёт в метро с напитками или едой.
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