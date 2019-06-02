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Неожиданные вещи, которые под запретом в КНДР 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Depositphotos
Северная Корея все еще остается закрытой для всего мира страной. Но всем известно, что в КНДР действуют суровые законы, а государство держит граждан под контролем. Многие вещи, которые нам привычны, в этой стране запрещены.
1. Туристам, которые приезжают в КНДР, разрешается передвигаться только по отдельным улицам и только в сопровождении назначенного правительством гида. Сделать фотографии наверняка не получится: у большинства путешественников камеры и телефоны изымают еще до начала прогулки.
2. Северная Корея является коммунистическим государством, поэтому в ней утвержден атеизм. К иностранным священникам здесь относятся подозрительно, поскольку они могут пытаться приобщать корейцев к религии.
3. Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил рождество, поэтому за организацию рождественских торжеств даже у себя дома можно оказаться в заключении.
4. В Северной Корее никто не носит джинсы, они там попросту запрещены. Джинсы в стране причислены к символам Америки и зла, поэтому на улице невозможно встретить мужчину или женщину в джинсах.
5. На северокорейском телевидении сего четыре канала. На них транслируются разрешенные новости и пропагандистские программы. Также зрителям предлагают образовательные передачи. А вот если гражданин надумает посмотреть иностранные каналы, то ему не избежать штрафа.
Комментарии8
Места , Чен Ким
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