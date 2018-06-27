Обычные вещи, которые запрещены в КНДР

Северная Корея всё ещё остаётся закрытой для всего мира страной. Но всем известно, что в КНДР действуют суровые законы, а государство держит граждан под контролем. Многие вещи, которые нам привычны, в этой стране запрещены.

1. Туристам, которые приезжают в КНДР, разрешается передвигаться только по отдельным улицам и только в сопровождении назначенного правительством гида. Сделать фотографии наверняка не получится: у большинства путешественников камеры и телефоны изымают ещё до начала прогулки.

2. Северная Корея является коммунистическим государством, поэтому в неё утверждён атеизм. К иностранным священникам здесь относятся подозрительно, поскольку они могут пытаться приобщать корейцев к религии.

3. Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил рождество, поэтому за организацию рождественских торжеств даже у себя дома можно оказаться в заключении.

4. В Северной Корее никто не носит джинсы, они там попросту запрещены. Джинсы в стране причислены к символам Америки и зла, поэтому на улице невозможно встретить мужчину или женщину в джинсах.

5. На северокорейском телевидении сего четыре канала. На них транслируются разрешённые новости и пропагандистские программы. Также зрителям предлагают образовательные передачи. А вот если гражданин надумает посмотреть иностранные каналы, то ему не избежать штрафа.