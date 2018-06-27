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Найдено самое холодное место на Земле
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Найдено самое холодное место на Земле 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Абсолютный температурный рекорд на Антарктиде составил -98 градусов Цельсия.
Группа ученых из США и Нидерландов сообщила о новом температурном рекорде, зарегистрированном в Антарктиде. Самая низкая температура на Земле теперь официально составляет -98 градусов по Цельсию, и она может опуститься до -100 при подходящих условиях.
С помощью спутников, следящих за изменениями температуры в Антарктиде, в период с 2004 по 2016 год ученые зафиксировали около ста случаев, когда температура на востоке материка опускалась до -98 градусов. Так холодно бывает, к примеру, на полюсах Марса в ясный летний день.
Раннее температурный рекорд составлял -93 градуса, он был зарегистрирован в 2013 году. Однако некоторые ученые не признают показатели спутников и считают абсолютным температурным минимумом показатель наземной совесткой станции «Восток». Рекорд в -89,2 градуса был зарегистрирован 21 июля 1983 года, сообщает журнал Geophysical Research Letters.
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