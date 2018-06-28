5 прекрасных отелей Берлина

5 отелей Берлина, в которых вы захотите пожить

В Берлине такое количество отелей, что выбрать бывает нелегко. Возьмем на себя смелость порекомендовать вам великолепную пятерку.

Hotel Berlin

Этот отель, входящий в ассоциацию Worldhotels, прекрасно отражает атмосферу города, в честь которого получил свое название: он стильный, яркий, современный и небанальный. Hotel Berlin может похвастаться не только простотой названия и стильным оформленными номерами, но и идеальной локацией. Судите сами: район Митте, 5 минут ходьбы от легендарного торгового универмага KaDeWe. Берлинский зоопарк и торговая улица Курфюрстендамм тоже находятся в пешей доступности (или в нескольких минутах езды на метро).

В ресторане Julius можно вкусно пообедать или поужинать в приятной обстановке. Если окажетесь в Берлине летом, обязательно загляните на террасу бара при отеле и попробуйте настоящего немецкого пива: выбор здесь прекрасный. Кроме того, на территории отеля есть фитнес-зал, финская сауна и солярий. Несмотря на то, что в Берлине очень понятная и удобная система городского транспорта, никто не мешает вам покататься по городу на велосипеде: сотрудники круглосуточной стойки регистрации без проблем организует прокат двухколесного средства передвижения.

The Ritz-Carlton

Шикарный берлинский отель находится в высотке на Потсдамер-плац. Утро можно начать с пробежки в парке, до которого рукой подать, а днем отправиться на шопинг в Mall of Berlin (он тоже в двух шагах). Впрочем, берлинский «Ритц» устроен таким образом, что из него вообще можно не выходить: просторные номера, спа-центр с бассейном, чайный лаундж и, конечно, легендарный бар Fragrances, где подают коктейли по мотивам популярной парфюмерии. Дорого, но очень интересно!

25hours Hotel Bikini Berlin

Как вы насчет того, чтобы у вас в номере был собственный гамак? И нет, мы сейчас не про отель на Бали, а по прежнему про гостиницы Берлина. В некоторых номерах 25hours Hotel Bikini Berlin есть возможно наблюдать за жизнью столицы Германии из панорамных окон, релаксируя в собственном гамаке. В отеле работает ресторан Neni, где подают блюда восточной кухни. Так что, при желании вы на полном серьезе сможете почувствовать себя в Азии

Grimm's Hotel am Potsdamer Platz

Новый довольно демократичный отель с ярким интерьером. Уютные и очень «инстаграмные» номера, вкусные завтраки, хорошая локация. Из окон большинства номеров открывается красивый вид. Персонал на ресепшен с удовольствием сориентирует гостей по всем интересующим их вопросам. Для тех, кто не хочет пропускать тренировки, предусмотрен фитнес-зал.

Schoenhouse Studios

Вариант для тех, кто предпочитает жить в апартаментах, а не в отеле. Номера-студио оборудованы собственной кухней, поэтому вы сможете сами приготовить себе завтрак или ужин. Пространство поделено очень рационально, поэтому вам наверняка будет комфортно — как дома. До Александерплац от апартаментов можно дойти всего за 15 минут, так что, вы не останетесь в стороне от главно тусовочной площади Берлина. При этом в самой квартире будет тихо и уютно.