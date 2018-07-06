Как строилась сталинская дорога смерти в Заполярье

Недалеко от Салехарда, административного центра ЯМАО, можно обнаружить остатки ЖД Салехард — Игарка. Данный участок также упоминается в научных кругах как Железная дорога смерти или Мертвая дорога. Согласно замыслу властей СССР, протяженность ЖД должна была достигать не менее 1300 км. Она могла впоследствии оказаться одной из составляющих сталинской Трансполярной магистрали. Данная масштабная ЖД была призвана соединить западную и непосредственно восточную части Сибири. В конечном итоге проект строительства линии не был доведен до конца, но успел унести десятки тысяч жизни.

Большая часть задействованных в строительстве работников являлись узниками ГУЛАГов, куда отправляли преимущественно за политические правонарушения. Впрочем, в ту пору под перечень «политических» подпадал весьма широкий список действий. К примеру, попасть в лагеря можно было как за кражу свеклы с полей ради выживания семьи, так и за неугодные властям стихотворения. Пленники ГУЛАГа сталкивались с жутким испытаниями, плохими условиями и даже издевательствами. Сперва в планы властей Союза входило возведение порта в Салехарде, прямиком на реке Обь. Тогда было бы возможным осуществлять транспортные поставки по воде. Однако со временем стало ясно, что устье Оби чрезмерно мелкое непосредственно для морских судов, поэтому предпочтение отдали появлению порта на реке Енисей на просторах Игарки. Посредством первой части магистрали намеревались обеспечить соединение между Салехардом с Игаркой, притом последнюю позднее надеялись продлить на юго-восток.

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Впрочем, планы Сталина об освоении арктических просторов разбились о реальность. На указанную ЖД-линию впоследствии не имелось значительного спроса. Сибирские предприятия к тому времени достаточно обслуживались уже имеющимися ЖД, размещавшимися южнее, а непосредственно ЯНАО казался чрезмерно изолированным и малонаселенным для того, чтобы имелась реальная необходимость в дороге. Условия для участников строительства являлись крайне некомфортными. В зимнюю пору температура могла падать до -60 градусов, а порывы ветра фактически пробирали до костей. В том числе и летом имелась опасность в виде комаров, способных переносить различные недуги и даже смерть. Впрочем, жизни людей почти ничего не стоили, нередкими являлись и случаи побоев. Выживать в подобных условиях удавалось только самым крепким. Не торопились власти решать и ряд технических проблем, возникавших в процессе строительства. Не хватало как оборудования, так и материалов, как итог — низкое качество работы. Мосты обрушались, пока осадки и талые воды активно размывали насыпи.

Работы были остановлены к 1953 году, уже после кончины Сталина. К тому моменту потратить на проект успели порядка 42 млрд рублей. В системе ГУЛЖДС были задействованы не менее 255 тысяч человек, и достоверно невозможно установить, сколькие из них погибли. Некоторые эксперты считают, что скончались порядка трети от всех, кто участвовал в работах.