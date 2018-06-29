Города, которые море навечно скрыло

Кто не слышал о легендарной Атлантиде? Город, который процветал, внезапно исчез, словно его никогда и не было. Сотни экспедиций пытаются уже не первый век отыскать Атлантиду, но она так и показывается на глаза. Меж тем, существуют и другие города, которые море забрало к себе навечно.

1. Порт-Ройал, Ямайка. Когда-то эта столица пиратов считалась самым греховным городом в мире. Летом 1692 года страшное землетрясение утопило город вместе с жителями. Многие сочли, что гибель Порт-Ройала — это расплата за все грехи, которыми он так славился. Сейчас город находится на глубине 12 метров под водой.

2. Дварка, Индия. Когда-то существование древнего города Кришны считалось мифом, но в 2000-ом году специалисты обнаружили под водой руины, подтвердившие, что Дварка — реальность. Остатки города покоятся на глубине 40 метров.

3. Львиный город под озером Цяньдаоху, Китай. Город построили до нашей эры, его площадь превышлала площадь 60 футбольных полей. В наш дни он покрыт 30-метровой толщей воды.

4. Дворец Клеопатры в Александрии, Египет. Дворец ушёл под воду после землетрясения, случившегося примерно 1 500 лет назад. Исследователи же нашли в месте затопление почти полторы сотни артефактов и, возможно, гробницу самой Клеопатры.