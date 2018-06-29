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Города, которые море навечно скрыло
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Города, которые море навечно скрыло 

Рамблер 4 часа назад
Кто не слышал о легендарной Атлантиде? Город, который процветал, внезапно исчез, словно его никогда и не было. Сотни экспедиций пытаются уже не первый век отыскать Атлантиду, но она так и показывается на глаза. Меж тем, существуют и другие города, которые море забрало к себе навечно.
1. Порт-Ройал, Ямайка. Когда-то эта столица пиратов считалась самым греховным городом в мире. Летом 1692 года страшное землетрясение утопило город вместе с жителями. Многие сочли, что гибель Порт-Ройала — это расплата за все грехи, которыми он так славился. Сейчас город находится на глубине 12 метров под водой.
2. Дварка, Индия. Когда-то существование древнего города Кришны считалось мифом, но в 2000-ом году специалисты обнаружили под водой руины, подтвердившие, что Дварка — реальность. Остатки города покоятся на глубине 40 метров.
3. Львиный город под озером Цяньдаоху, Китай. Город построили до нашей эры, его площадь превышлала площадь 60 футбольных полей. В наш дни он покрыт 30-метровой толщей воды.
4. Дворец Клеопатры в Александрии, Египет. Дворец ушёл под воду после землетрясения, случившегося примерно 1 500 лет назад. Исследователи же нашли в месте затопление почти полторы сотни артефактов и, возможно, гробницу самой Клеопатры.
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