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Как Новгород был «государством в государстве»
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Как Новгород был «государством в государстве» 

Кириллица 34 минуты назад
Фото: Кириллица
В средние века немецкие города во главе с Любеком объединились в союз — Ганзу. Целью была безопасная торговля на выгодных условиях. Новгород стал одним из первых и наиболее верных торговых партнеров Ганзейских городов.
Через Новгород вывозились товары со всей русской земли: мед и воск, смола и кожа, зерно и меха. На рубеже XI и XII веков в Новгороде основывают свою факторию голландские купцы. Она получает название «Готский двор». На острове Готланд в свою очередь находилась фактория новгородских купцов с православной церковью, руины которой сохранились и по сей день.
Несколько позднее — во второй половине XII века — немецкие купцы основали в Новгороде Петерсхоф — Подворье святого Петра.
С образованием Ганзейского союза все торговые фактории объединяются под общим управлением. Они представляли собой «государства в государстве». Фактории имели свое, независимое от города управление, новгородские власти не вмешивались в дела иностранных купцов. Каждая фактория была окружена частоколом и тыном.
Фактории не имели постоянного населения, «немцы» — чужестранцы приезжали туда два раза в год — зимой и летом. Приезжали — и привозили на Русь цветные металлы, дорогие ткани, французские вина, голландскую сельдь.
Новгородские купцы не отставали от своих немецких собратьев. Для защиты своих интересов они основали Купеческие сотни — объединения купцов, торговавших одним и тем же товаром.
Со своими иноземными коллегами новгородские купцы заключали торговые договоры, наиболее важным пунктом которых, было предоставление «чистого пути», то есть, безопасной дороги по Балтике и Новгородской земле.
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