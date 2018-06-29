Как Новгород был «государством в государстве»

В средние века немецкие города во главе с Любеком объединились в союз — Ганзу. Целью была безопасная торговля на выгодных условиях. Новгород стал одним из первых и наиболее верных торговых партнеров Ганзейских городов.

Через Новгород вывозились товары со всей русской земли: мед и воск, смола и кожа, зерно и меха. На рубеже XI и XII веков в Новгороде основывают свою факторию голландские купцы. Она получает название «Готский двор». На острове Готланд в свою очередь находилась фактория новгородских купцов с православной церковью , руины которой сохранились и по сей день.

Несколько позднее — во второй половине XII века — немецкие купцы основали в Новгороде Петерсхоф — Подворье святого Петра.

С образованием Ганзейского союза все торговые фактории объединяются под общим управлением. Они представляли собой «государства в государстве». Фактории имели свое, независимое от города управление, новгородские власти не вмешивались в дела иностранных купцов. Каждая фактория была окружена частоколом и тыном.

Фактории не имели постоянного населения, «немцы» — чужестранцы приезжали туда два раза в год — зимой и летом. Приезжали — и привозили на Русь цветные металлы, дорогие ткани, французские вина, голландскую сельдь.

Новгородские купцы не отставали от своих немецких собратьев. Для защиты своих интересов они основали Купеческие сотни — объединения купцов, торговавших одним и тем же товаром.

Со своими иноземными коллегами новгородские купцы заключали торговые договоры, наиболее важным пунктом которых, было предоставление «чистого пути», то есть, безопасной дороги по Балтике и Новгородской земле.