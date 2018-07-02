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Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа
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Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа 

Lenta.ru 3 минуты назад
Группа британских ученых из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснили происхождение камней мегалитического сооружения Стоунхендж. Исследование было опубликовано в журнале Antiquity.
Специалисты решили повторно изучить работы геолога Герберта Томаса (Herbert Thomas), который впервые выдвинул гипотезу о том, что камни были доставлены с гор Пресели. Согласно его теории, их доставляли на лодке по воде вдоль побережья.
Проанализировав образцы, собранные в 1906 году (до начала исследований Томаса), ученые пересмотрели эту теорию. По их словам, камни сперва спускали к реке Монноу на животных, а затем переправляли через реку Северн или спускал вниз к Эйвону.
Стоунхендж, расположенный в британском Уилтшире, был построен примерно четыре тысячи лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Как показали исследования археологов, основные конструкции Стоунхенджа были перенесены из Уэльса в Уилтшир. Окончательное предназначение комплекса до сих пор неизвестно.
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