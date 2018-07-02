Места, в которые почти невозможно попасть

Сегодняшний мир открыт для любого путешественника. Вы можете отправиться из дома даже на край света. Потрогать пингвинов, выпить глинтвейна под северным сиянием, окунуться в опасные воды Карибского бассейна — были бы деньги. Однако, так ситуация выглядит лишь со стороны. На самом деле в самые крутые места планеты не пустят даже если у вас есть пара своих нефтяных скважин.

Метро-2

Секретный метрополитен, существование которого официально подтвердилось лишь несколько лет назад. По слухам, длина путей Метро-2 превышает длину обычного метро. Эта подземная дорога, помимо всего прочего, связывает все главные здания Москвы, от лубянковского ФСБ до Кремля.

Секретные архивы Ватикана

В 1881 году Папа Лев XIII официально признал существование секретных архивов Ватикана. Тайны прошлого могут быть исследованы избранными учеными, однако, сделать это будет совсем непросто: подземелье в сто километров длинной полностью заставлено стеллажами, а рубрикатор давно утерян.

Остров Дозорный

Один из Андаманских островов в Бенгальском заливе, населенный племенем сентинельцев. Они отвергают все контакты с внешними миром и крайне агрессивно встречают пришельцев. Последнюю попытку приобщить туземцев к цивилизации предприняли невольно обычные рыбаки: 26 января 2006 года дрейфовавшую у берега лодку обстреляли с берега из луков — оба матроса погибли.

Межгорье

Этот закрытый город расположен в Республике Башкортостан. О нем до сих пор ходит множество слухов: здесь якобы проводятся секретные эксперименты с ядерной энергией — а может быть, здесь просто расположено таинственное хранилище российских сокровищ. Так или иначе, вход в город закрыт для всех, кроме его жителей.

Маунт Уэтер

Ничего общего с управлением погодой — хотя, кто может знать наверняка. Центр Маунт Уэтер является основным укрытием высших должностных лиц США. Именно здесь спрячут президента в случае ядерной атаки.

Суртсей

Суртсей это вулканический остров, расположенный у южного побережья Исландии. Он образовался в результате извержения вулкана — началось оно в 1963 году и закончилось в 1967 г. Ни один человек не допускаются на остров. Исключение составляет лишь небольшая группа ученых, которые вот уже несколько лет исследуют аномалию.

Зона 51

Об этой странной территории легенды ходят уже очень давно. Отчасти, в этом виновато само правительство США — никаких точных ответов на вопрос, зачем понадобилась военная база в Неваде, журналисты не получают вот уже полсотни лет. Многие приверженцы теории заговора уверены, что именно здесь приземлилось НЛО — но об этом, скорее всего, большая часть человечества узнает еще очень нескоро.