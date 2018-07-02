Ещё
Мифические места, которые действительно существуют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мифические места, которые действительно существуют 

Рамблер 1 час назад
В книгах и фильмах нам регулярно рассказывают о мистических местах. Некоторые из них — явная выдумка, но существование других вполне может оказаться реальным.
1. Темискира. На этом острове обитали страстные и суровые амазонки, он упоминается в древнегреческих рукописях. Многие относятся к Темискире как к сказке, но он действительно существовал. Темискира погибла ещё в эпоху античности.
2. Колония Роанок. Первые прибывшие в Америку переселенцы исчезли без следа на этом острове. До сегодняшнего дня живёт легенда, что колонию переселенцев уничтожило что-то сверхъестественное. Но реальность, скорее, куда банальнее: на соседнем острове обитало индейское племя, с которым европейцы общались и, очевидно, с годами, просто растворились в нём.
3. Армагеддон. Обычно Армагеддоном называют последнюю битву между добром и злом, означающую конец всех времён, но в реальности это место, где произошло решающее сражение. Это место находится в Израиле и сегодня называется «холм Мегидо». Возле этого искусственного холма произошло не одно столкновение, но, к счастью, они не привели к концу света.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Озабоченных я определяю с первого раза»12
В Африке обнаружили крокодилов необычного цвета3
Почему известный актер сорвался со скалы14
Самые дикие секс-традиции11
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту208
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
09:21
Мифические места, которые действительно существуют
Места
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
12:08
Были ли пришельцы в Розуэлле
Безумный мир
05:28
Женщина обдурила США историей о теракте 11 сентября
Люди
10:04
Мистические эксперименты ЦРУ
Безумный мир
02:18
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа
Места В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение