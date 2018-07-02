Мифические места, которые действительно существуют

В книгах и фильмах нам регулярно рассказывают о мистических местах. Некоторые из них — явная выдумка, но существование других вполне может оказаться реальным.

1. Темискира. На этом острове обитали страстные и суровые амазонки, он упоминается в древнегреческих рукописях. Многие относятся к Темискире как к сказке, но он действительно существовал. Темискира погибла ещё в эпоху античности.

2. Колония Роанок. Первые прибывшие в Америку переселенцы исчезли без следа на этом острове. До сегодняшнего дня живёт легенда, что колонию переселенцев уничтожило что-то сверхъестественное. Но реальность, скорее, куда банальнее: на соседнем острове обитало индейское племя, с которым европейцы общались и, очевидно, с годами, просто растворились в нём.

3. Армагеддон. Обычно Армагеддоном называют последнюю битву между добром и злом, означающую конец всех времён, но в реальности это место, где произошло решающее сражение. Это место находится в Израиле и сегодня называется «холм Мегидо». Возле этого искусственного холма произошло не одно столкновение, но, к счастью, они не привели к концу света.